Live-Ticker: Nehammers Rede zur 'Zukunft der Nation'

Wie seine Vorgänger an der ÖVP-Spitze hält Kanzler Karl Nehammer heute eine große Zukunftsrede - bis ins Jahr 2023 will der ÖVP-Chef blicken und seine Zukunftspläne offenlegen. Lesen Sie live mit.

In der rund einstündigen Ansprache in der Wiener Eventlocation "Thirty Five" im 35. Stock der Twin Towers am Wienerberg wird Nehammer seinen Zukunftsplan für Österreich anstoßen. Die ÖVP-Strategen nennen es "Rede zur Zukunft der Nation" - der Zeithorizont geht bis 2030. Geladen ist alles, war in der ÖVP Rang und Namen hat.