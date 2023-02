Mit Kanzler auf Mission in Marokko

ÖSTERREICH begleitet Karl Nehammer bei dreitägiger Reise nach Nordafrika.

Wien/Rabat. Gestern Vormittag stieg Bundeskanzler Karl Nehammer in Wien in die AUA-Business-Class nach Marokko. Gemeinsam mit Innenminister Gerhard Karner stand ein dreitägiger Staatsbesuch an. Im altehrwürdigen La Mamounia-Hotel – hier logierten schon Winston Churchill und Charles de Gaulle – stellte er sich der separat angereisten Presse. Er wolle die Beziehungen zu Afrika ausbauen, „nicht nur aus sicherheitspolitischen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen“, bekräftigte der Kanzler.

Für ihn ging es dann weiter nach Casablanca, wo er mit dem marrokanischen Regierungschef Aziz Akhannouch zu Abend aß. Für Innenminister Karner steht heute ein Treffen mit seinem Amtskollegen an. Dabei sollte es um „raschere Rückführungen“ gehen.

Als Teil der Wirtschaftsdelegation waren auch Siemens-Manager Wolfgang Hesoun und Verbund-Chef Michael Strugl mit dabei. Marokko wird im Bereich erneuerbare Energien – allen voran bei grünem Wasserstoff – großes Potenzial attestiert.