× Polizeibesuch ins Nehammers Loge

Kanzler Nehammer lud am Opernball 14 Polizeibeamte in seine Loge ein, um sich für ihren Einsatz zu bedanken.

Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) hat am Donnerstag zum ersten Mal den Wiener Opernball besucht. Für ihn war der Staatsball "ein überwältigendes Ereignis", mit "Kunst und Kultur", "es ist große Tradition". Der Bundeskanzler war davon begeistert, "in so einer Kulisse auch schwierige Themen zu besprechen".

© BKA/Hans Hofer ×

Nehammer hatte nicht nur den belgischen Premierminister Alexander De Croo zu Gast – um sich für ihren Einsatz zu bedanken, lud der Kanzler auch 14 Polizeibeamte ein, die in der Opernballnacht im Einsatz waren, um für die Sicherheit der Gäste zu sorgen.

Zu tun hatten die Polizisten am gestrigen Abend genug: Beim Opernball kam es zu mehreren Protest-Aktionen und Demos. Die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) marschierte unter dem Motto "Eat the Rich" auf. Auf dem Protestzug wurde auch Pyrotechnik gezündet.