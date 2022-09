Susanne Raab zu Gesprächen in Rom und im Vatikan

Familien- und Integrationsministerin Susanne Raab reist am Dienstag und Mittwoch nach Rom und in den Vatikan, wo sie Termine in ihrem Zuständigkeitsbereich wahrnehmen wird.

Raab wird sich unter anderem im Dikasterium für Familie im Vatikan mit dessen Leiterin Gabriella Gambino und mit der italienischen Familienministerin Elena Bonetti austauschen. Bei beiden Gesprächen soll es um Herausforderungen für Familien aufgrund der aktuellen Energiekrise gehen.

Im Vatikan findet ein Austausch mit dem "Außenminister" und Erzbischof Paul Gallagher statt, teilte Raabs Pressestelle mit. Hier will sich Raab insbesondere zum Thema weltweite Christenverfolgung austauschen und im speziellen auf Österreichs Hilfe beim Bau eines christlichen Gymnasiums in Qaraqosh (Karakosch) in der Ninive-Ebene im Irak zu sprechen kommen. Am Mittwoch wird Raab außerdem an der Generalaudienz von Papst Franziskus am Petersplatz teilnehmen.

"Familien in ganz Europa stehen gerade vor großen Herausforderungen. In Rom und im Vatikan will ich mit den zuständigen Ministerinnen die aktuelle Lage und Maßnahmen zur Unterstützung von Familien besprechen. Darüber hinaus werde ich mich im Rahmen von bilateralen Treffen mit Vertretern des Vatikan zur weltweiten Christenverfolgung austauschen und hier auch auf Österreichs Engagement zu sprechen kommen", betonte Raab in einer Pressemitteilung.