Salzburger FPÖ singt sich in den Wahlkampf

Salzburger FPÖ-Landesparteiobfrau Marlene Svazek setzt den Startschuss für den bevorstehenden Wahlkampf mit dem Lied "Nie weg von Dir".

Salzburg. Die Salzburger FPÖ startet mit dem Lied "Nie Weg von Dir" in den Wahlkampf.

Während sich die Salzburger FPÖ-Chefin Marlene Svazek als Sängerin versucht, kommt auch Klubdirektor Dominik Kamper mit durchaus gelungenen Rap-Einlagen zum Einsatz. Auch Text und Kompositionen stammen aus der Feder des musikalisch talentierten Kamper. Und auch das übrige FPÖ-Team ist zu sehen. Sie tanzen gemeinsam durch Salzburg.

Aus Blödelei entstanden

"Die Idee ist aus Blödelei entstanden, daraus ist dann aber ein ernstzunehmendes Projekt geworden", sagte Svazek zur APA. "Wir haben viele Vollblutmusiker im Büro. Der Song weicht ein wenig vom ernsten Politikeralltag ab und fördert Stimmung und Zusammenhalt in der Landesgruppe."

Um was geht es in "Nie Weg von Dir"?

In "Nie Weg von dir" werden alle Wahlkampfthemen behandelt, welche die Salzburger bewegen. Gemeinsam singen sie über das Tempolimit 80 auf der Stadtautobahn oder über Wolfsrisse im Pingau. Gesungen wird übrigens, wie soll es auch anders sein, im Dialekt.

Hier ist der ein kleiner Einblick in den Text:

Du worst dir söbst ned mehr treu,

host amoi schaun woin, wos geht.

Donn foische Wege eingschlogn

und oistas checkt host, wors zspät.

Du sogst, du konnst ned alla,

dir wor donn wichtig, wenst kennst

auf ana Stodtautobahn,

die an auf ochzg owabremst.

(...)

So isses eigentlich eindeutig

und natürlich volla Zweifel.

Oba in Wohrheit is valogn

und a bissl kompliziert…

Im Video zu sehen sind außerdem klassische Salzburger Kulissen. Gedreht wurde dabei unter anderem in Untersberg, am Residenzplatz oder im Schloss Hellbrunn.

https://youtu.be/-5eLXNkQonU

Wahlkampfsong-Konzept HC Strache?

Das Konzept eines Wahlkampfsongs ging bereits einmal auf. Wir erinnern uns an mehrere Rap-Songs von Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, die damals für Aufsehen sorgen. Bleibt nur abzuwarten, wie das Lied "Nie weg von Dir" ankommt.

Es wird sich spätestens bei der Landtagswahl am 23. April zeigen, wie die WählerInnen auf den Song "Nie weg von Dir" reagieren.