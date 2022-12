Sebastian Kurz plötzlich dick? Virales Bild wurde manipuliert

Hat Ex-Kanzler Sebastian Kurz wirklich so stark zugenommen? In den sozialen Netzwerken fiel so mancher User auf ein Fake-Bild herein.

Gut und gerne 10 Kilogramm dürfte Kurz in dem besagten Foto mehr auf den Rippen haben. Es handelt sich um einen Screenshot aus einem ORF-Beitrag, als Kurz vergangenen Montag von der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) einvernommen wurde. Dabei spricht der frühere ÖVP-Chef mit ungewohnt fülligem Gesicht in die ORF-Kamera. Hat sich Kurz etwa in der Vorweihnachtszeit etwas gehen lassen? Er ist es wirklich, der Seb aus Österreich. Hat es sich die letzten Monate kulinarisch sehr gut gehen lassen. pic.twitter.com/F3zxS5r2is — Marcel (@ElliotStabler92) November 29, 2022 Auf Twitter hagelte es von einigen Nutzern jedenfalls einiges an Spott und Hohn für Kurz. Doch das Ursprungsmaterial des ORF zeigt: Das Bild ist nicht echt, es handelt sich um eine Manipulation. Will ja kein Spielverderber sein aber hier das Original direkt vom ORF. ???? pic.twitter.com/XUOY2X0KRg — Eben ????????❤️???????????? 0 G 0????????????‍♀️???????? (@EbenEnamel66) November 29, 2022 Wie genau und von wem ursprünglich Kurz dicker gemacht wurde, ist nicht bekannt. Mit Bildbearbeitungssoftware wie Photoshop ist es jedoch ein leichtes, abgebildeten Personen ein Paar Kilo mehr oder weniger hinzuzaubern.