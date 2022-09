Eine parlamentarische Anfrage an die Energieministerin sorgt für Politwirbel.

Wien. Die SPÖ schießt aus allen Rohren gegen die grüne Ministerin Leonore Gewessler. In einer parlamentarischen Anfrage wollte SPÖ-Mann Alois Schroll wissen, wem denn das in Österreich eingespeicherte Gas gehöre – und dies ließ Gewessler unbeantwortet.

Was Schroll noch mehr erzürnt, ist die Antwort der Ministerin auf die Frage, ­inwieweit die geplante strategische Gasreserve von 20 Terawattstunden (TWh) schon vorhanden sei. „Von den 20 Terawattstunden strategischer Reserven sind bis dato erst zwei eingespeichert. Das sind mickrige zehn Prozent der benötigten Menge“, wettert er.

Nur ein Zehntel? Tatsächlich antwortete Gewessler auf die Frage, wie viel strategische Reserve schon aufgefüllt sei, mit „1,9 Terawattstunden“. Allerdings per Stichtag 24. August. „Das Gas für die strategische Reserve wird entweder im Auftrag der AGGM nach Österreich geliefert und hier eingespeichert oder liegt bereits in österreichischen Speichern und wird zu einem Stichtag an Österreich übergeben. Aktuell gehören bereits rund 4 TWh der AGGM.“ Am 1. November werde die gesamte strategische Reserve in Österreich eingespeichert sein, versichert ein Sprecher.