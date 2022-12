So rutschen die Politiker ins neue Jahr

ÖSTERREICH weiß, wie die Regierung ins neue Jahr 2023 rutschen wird.

Wien. Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) feiert Silvester daheim in Wien. Frau Katharina, Kinder, Eltern und Geschwister sind dabei. Zu Essen gibt’s Schinkenfleckerl. Kein Feuerwerk wegen des Hundes Fanny.

Spaziergänge. Kein Fan von Feuerwerk ist auch ­Vizekanzler Werner Kogler (Grüne): „Große Silvesterfeiern sagen mir schon lange nicht mehr zu“, sagt er ÖSTERREICH. „Ich feiere mit meiner Familie im kleinen Kreis. Ins neue Jahr würden wir gerne mit ein paar ruhigen Spaziergängen starten.“

Glas Sekt. Gesundheitsminister Johannes Rauch und seine Frau stoßen zu Mitternacht mit einem Glas Sekt an. Wegen ihres Hundes appelliert Rauch: „Bitte keine Silvesterknallerei!“

Fondue, Raclette und die Wiener Philharmoniker

Finanzminister Magnus Brunner feiert heuer mit Freunden. Leonore Gewessler tanzt im Burgenland mit ihrem Mann zu Mitternacht Walzer. Tanzen ist auch bei Klaudia Tanner Brauch. Alma Zadic feiert mit Freunden bei feinem Raclette in Wien. Martin Kocher rutscht in München bei Fondue ins neue Jahr, Martin Polaschek in Graz.

Europaministerin Karoline Edtstadler: „Ich feiere zu Silvester in Wien, da ich am Neujahrstag das Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker im wunderschönen Goldenen Saal des Musikverein besuchen darf.“ Aufs neue Jahr stößt sie mit ihrem Lebensgefährten und Freunden an.