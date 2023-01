FPÖ-Wirbel um All-Gender-Toiletten an Uni

Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger macht sich auf Twitter über ein WC-Schild an der Universität Innsbruck lustig.

"Diese Toilette steht allen Menschen offen", steht auf der Hinweistafel zu einem sogenannten "All-Gender-WC" an der Uni Innsbruck. Im Sinne der Diversität und Inklusion sollen diese Toiletten allen Geschlechtern offen stehen. Soweit so gut – doch ein zweiter Satz sorgt für Verwirrung: "Eine Herrentoilette finden Sie in der Nähe", steht weiters auf der Toilettenmarkierung. Ein WC für alle Menschen, Männer werden jedoch dann doch an eine eigene Toilette verwiesen?

Diese Toilette steht ALLEN MENSCHEN offen. Eine Herrentoilette findet sich in der Nähe ???? Kann man nicht erfinden???? @uniinnsbruck pic.twitter.com/fTTtS2cu3K — Markus Abwerzger (@abwerzger) January 23, 2023

"Kann man nicht erfinden", kommentiert Tirols FPÖ-Chef Markus Abwerzger, der das kuriose Bild auf Twitter gepostet hat. Auf die sarkastische Nachfrage eines anderen Users meint Abwerzger: "Na ja, hab schon noch geglaubt, dass man sich als Mann noch als Mensch bezeichnen/fühlen darf/kann."

Na ja, hab schon noch geglaubt, dass man sich als Mann noch als Mensch bezeichnen/fühlen darf/kann ????‍♂️ — Markus Abwerzger (@abwerzger) January 23, 2023

Auf Twitter sorgt die All-Gender-Toilette der Uni jedenfalls für Verwirrung. Während sich die einen fragen, ob Männer denn nicht als Menschen zählen würden, kommentieren andere, ob es denn für Frauen keine eigenen WCs gebe.