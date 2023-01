Hier steigt Flug-Gegner Hörl selbst ins Flugzeug

Seilbahn-Chef Franz Hörl wurde fotografiert, als er den Flug nach Wien nahm.

Innsbruck. Franz Hörl ist kein Leiser – am Montag noch wetterte der Nationalrat gegen Flugreisen: Statt auf die Seilbahnen „hinzuhauen, die am wenigsten CO2 verursachen“, solle man eine Sondersteuer für die Bewerbung „besonders umweltschädlicher Urlaubsformen“ wie Flugreisen, etwa für Städtetrips verhängen.

Schau an ???? Umweltaktivist und Luftfahrtkritiker Franz Hörl soeben auf dem Weg zur Wien-Maschine am Innsbrucker Flughafen. Wie war das noch mit den Städtetrips Herr #Hörl? ???? pic.twitter.com/i2uJNRaX7u — Bürgerforum Tirol (@ListeFritz) January 12, 2023



Nun, bei sich selbst denkt Hörl nicht an Verzicht. Das „Bürgerforum Tirol“ veröffentlichte am Donnerstag ein Foto, auf dem Hörl am Innsbrucker Flughafen beim Gang zum Flugzeug nach Wien zu sehen ist. Der Wirbelkirbel auf Twitter war klarerweise enorm: „Wasser predigen, Wein saufen“, postete ein User, „türkise Doppelmoral“ ein anderer...