× ÖVP vor Kärnten-Wahl im Jammertal

Auch vor der zweiten Landtagswahl des Jahres bleibt Kanzlerpartei im Keller.

Wien. Morgen Sonntag wählt Kärnten – traditionell ein schwieriges Pflaster für die ÖVP. Doch auch eine Bundeswahl wäre für die Kanzlerpartei aktuell eine Herausforderung, wie die aktuelle Lazarsfeld Umfrage für ÖSTERREICH (2.000 kumulierte Online-Interviews vom 27. bis 28. Februar, maximale Schwankung 2,2 %) zeigt.

Vier Mal unter 20 %. Bereits zum vierten Mal in Folge kommt die ÖVP von Karl Nehammer auf nur 19 %, sie ist damit unter der 20-%-Marke wie festgenagelt. Das Asyl-Getrommel von ÖVP-Politikern inklusive Schengen-Blockade scheint den Türkisen nichts zu nützen – die gescheiterte Mieten-Bremse tut wohl das ihre dazu, dass es nicht schon längst bergauf geht.

Blau. Stattdessen lacht FP-Chef Herbert Kickl weiter von Platz 1, auch wenn er mit 29 % weiterhin nicht über den 30er springt. Doch von Teuerung bis Asyl – alles spielt den Blauen in die Karten, Zudem hat Kickl angesichts der Schwäche der Konkurrenz jetzt auch in der Kanzlerfrage die Nase vorn. Die zweite große Oppositionspartei – die SPÖ – muss ihm den Vortritt lassen: 3 Punkte Abstand zu Platz 1 sind zwar nicht hoffnungslos – doch Rendi scheint als Parteichefin zu schwach. Nur 14 % würden sie zur Kanzlerin wählen.

Koalition in der Krise. Schlecht geht es auch den Grünen: Sie kommen aktuell nur noch auf 10 % – zusammen mit ihrem Koalitionspartner ÖVP hat Türkis-Grün gar nur noch 29 %, ein Desaster. Die Bevölkerung glaubt einfach nicht mehr daran, dass diese Regierung wieder Tritt fasst: 51 % – also mehr als die Hälfte – bezeichnen die Zusammenarbeit in der Koalition als mehr oder weniger schlecht.