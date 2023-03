× SPÖ-Wähler für Rendi, FPÖ-Wähler für Doskozil

In der aktuellen Lazarsfeld-Umfrage (1.000 Befragte, 27. 2. bis 1. 3.) antworten 23 Prozent der Befragten, dass Hans Peter Doskozil der „beste SPÖ-Chef“ wäre.

Er liegt damit sechs Prozentpunkte vor SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner, die 17 Prozent nennen. Für Ex-SP-Chef Christian Kern votieren neun, für Wiens Michael ­Ludwig sechs Prozent.

Aber: Nur Doskozil lässt seit Jahren klar erkennen, dass er statt Rendi-Wagner antreten wolle. Wäre er also der Vote-Getter für die SPÖ? Ein genauer Blick auf die Daten zeigt das gespaltene Bild. Bei den SPÖ-Wählern – also jenen, die tatsächlich die Roten wählen – führt Rendi-Wagner mit 41 Prozent klar vor Doskozil, den nur 18 Prozent der SP-Wähler wollen. Bei den deklarierten FPÖ-Wählern liegt Doskozil mit 41 Prozent klar vor Rendi (5 %). Bloß: Ob FPÖler wegen Doskozil am Ende auch die SPÖ wählen würden?