Van der Bellen am Montag bei Messe im Stephansdom

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und seine Gattin Doris Schmidauer werden am kommenden Montagabend am Gedenkgottesdienst der Bischofskonferenz für den verstorbenen Papst Benedikt XVI. im Wiener Stephansdom teilnehmen.

Zu der Eucharistiefeier mit Kardinal Christoph Schönborn, dem Bischofskonferenz-Vorsitzenden Erzbischof Franz Lackner und zahlreichen weiteren Bischöfen um 18.00 Uhr sind demnach alle Gläubigen zur Mitfeier eingeladen. Neben Van der Bellen werden auch weitere Vertreter des öffentlichen Lebens sowie Vertreter der anderen christlichen Kirchen in Österreich im Stephansdom erwartet.

Am Stephansdom ist seit dem Silvestertag eine Trauerbeflaggung in Form einer 18 Meter lange Fahne in den Kirchenfarben Gelb-Weiß samt einem sechs Meter langen Trauerflor angebracht. Im Dom ist auch ein Kondolenzbuch aufgelegt, in das sich die Gläubigen eintragen können.