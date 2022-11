Wie Beinschab: Wirbel um Doskozil-Umfrage in ''Heute''

Für Riesen-Wirbel sorgt eine Umfrage, die der burgenländische SPÖ-Landeshauptmann Peter Doskozil selbst in Auftrag gab.

Die SPÖ Burgenland ließ bei der Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek (er führt die Umfragen für die Gratis-Zeitung „Heute“ durch) eine eigene Frage anhängen. Diese Zusatzfrage wurde von der SPÖ-Burgenland gezahlt.

Doskozil ließ dabei abfragen, wie die SPÖ mit ihm als Kanzlerkandidat abschneiden würde. Die SPÖ käme demnach mit Doskozil auf 31%, mit Rendi-Wagner nur auf 27%.

Ebensolche „Omnibus“-Umfragen wie jene der SPÖ Burgenland (bei denen von Parteien finanzierte Fragen an Umfragen angehängt werden), werden Sabine Beinschab in der ÖVP-Korruptionsaffäre vorgeworfen.

Auffallend ist auch, dass die SPÖ-Umfrage dann am Montag ausgerechnet in Doskozils „Haus und Hof“-Zeitung „Heute“ veröffentlicht wurde. Titel: „Kanzlerkandidat Doskozil katapultiert SPÖ 11% vor FPÖ“. Der Artikel auf heute.at liest sich dabei auszugsweise wie eine PR-Aussendung der SPÖ-Burgenland: „Polit-Experte Peter Hajek fand heraus, dass 72 Prozent der Befragten den Doskozil-Mindestlohn von 1.700 Euro netto goutieren – und ihn sogar einer 4-Tage-Woche klar vorziehen. Mit diesem sozialpolitischen Leuchtturmprojekt, einer Bio-Wende und Pflegereform will er der Mär des "Rechtsaußen" entgegenwirken.“

Interessanter „Zufall“: Erst vergangene Woche war ein ganzseitiges Inserat des Landes Burgenland in „Heute“ erschienen …

"Keine missbräuchliche Finanzierung"

Von Seiten des Umfrage-Instituts wird betont, dass es bei der für die SPÖ Burgenland durchgeführten Umfrage einen "großen Unterschied" zu den Beinschab-Umfragen gebe, da es sich um keine Finanzierung durch ein Ministerium, sondern direkt durch eine Partei handeln würde. Des weiteren legt man Wert auf die Feststellung, dass die veröffentlichten Ergebnisse "korrekt und nicht frisiert" seien. Peter Hajek stellt in einem Statement klar: "Die repräsentative Umfrage entspricht allen Kriterien des VdMI zum Erstellen der Sonntagsfrage. Der Auftraggeber ist bekannt, es gibt keine missbräuchliche Finanzierung dieser Parteiumfrage, der Auftraggeber bezahlt die Umfrage selbst und die Zahlen wurden exakt wiedergegeben. Das Rohdaten-File können wir jederzeit veröffentlichen. Jeder konstruierte Zusammenhang mit dem Kriminalfall Beinschab-Tool ist bösartig und entbehrt jeder Grundlage und zieht eine Klage nach sich."