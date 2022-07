NEOS starten Initiative zur "Grätzl"-Verschönerung

Die NEOS-Wien wollen mit ihrer Sommertour "Wien wollen wir Leben" alle Personen zur Verschönerung der Stadt aufrufen. Bei den drei Events können alle Bewohner Ideen zur besseren Gestaltung ihres "Grätzls" beitragen.

Die Sommertour der NEOS nimmt an Fahrt auf. Bei insgesamt vier Veranstaltungen wollen die NEOS aus Wien die Bevölkerung dazu aufgerufen ihr "Grätzl" zu verschönern. Die Ideen können vor Ort in einem Gespräch mit NEOS Bezirksräte sowie NEOS-Gemeinderäte behandelt werden. Ein Event auf der Mariahilfer Straße gab es bereits, die weiteren Termine finden am 13.7 vorm Donauzentrum in Wien Kagran, am 20.7 im Resselpark bei der Karlskirche und am 27.7 am Columbus Platz statt.



„Mit der Wien wollen wir Leben-Sommertour möchten wir direkt mit den Menschen in Kontakt treten und ihnen die Möglichkeit geben, Wien mit ihren nachhaltigen Ideen aktiv mitzugestalten. Neben dem persönlichen Austausch wird es eine große Wien-Karte geben, wo die Bürger_innen mit Stickern gezielt aufzeigen können, wo etwas verbessert werden soll“, freut sich Bettina Emmerling, Neos Wien Klubobfrau, auf den Auftakt der Sommertour in Mariahilf.



Auch ein Rahmenprogramm wird es geben. Mit Festzelt, Musik und Unterhaltungsprogramm, inklusive Jongleuren, Stelzengehern und Riesenseifenblasen wird für ein Erlebnis für Groß und Klein gesorgt.