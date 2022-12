Sexuelle Übergriffe in der SPÖ: Nur Rüge von Parteispitze

In der SPÖ ging eine peinliche Affäre mit einer eher zahnlosen Rüge aus.

Alsergrund. Bloß mit einer Rüge endete ein Schiedsgerichtsverfahren in der SPÖ Alsergrund gegen einen Genossen, dem sexuelle Belästigung vorgeworfen wurde. Der Vorfall ist drei Jahre her, nach dem Mai-Aufmarsch soll der Mann eine Parteifreundin belästigt haben, wie die ZiB2 berichtet. Zu einem Parteiausschluss hat es nicht gereicht, der Belästiger, gegen den nie ein Strafverfahren eingeleitet wurde, soll seinen Job in der Bezirksverwaltung verloren haben.

Weil das „Urteil“ so milde war, trat das Opfer aus der SPÖ aus. Landesparteisekretärin Barbara Novak hat die Mitgliedschaft des Mannes übrigens inzwischen ruhend gestellt.