Zadic startet Pflege-Bonus in der Justiz

Die Justizministerin schließt bei Prämien für Pflegepersonal auf.

Wien. Bundesweit bekam das Pflegepersonal bereits einen Bonus von 2.000 Euro, in Niederösterreich gab es sogar 500 Euro steuerfrei obendrauf. Dabei gingen die 280 Krankenpfleger in den österreichischen Justizanstalten bislang leer aus: Sie fielen nicht in das betreffende Gesetz für den Pflege-Bonus.

Nachgeschärft. Daher besserte Justizministerin Alma Zadic nun nach: In der Justiz-Pflege soll eine Prämie von 2.500 Euro zuerkannt werden. Die gesteigerte Wertschätzung soll sich positiv auf die Arbeitszufriedenheit auswirken.



Beitrag. „Die Krankenpfleger der österreichischen Justizanstalten leisten einen unersetzbaren Beitrag im modernen Strafvollzug. Dieser Bonus ist ein Zeichen der Wertschätzung für ihre hervorragende Arbeit “, erklärt die Justizministerin gegenüber ÖSTERREICH.