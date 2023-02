× Wer hat DIESEN Hund gesehen?

Der Zwergpudel Momo ist seit Samstag Abend abgängig. Zuletzt gesehen wurde er auf der Marienbrücke, als er von zwei Personen gestohlen wurde. Nun wird um Hinweise gebeten.

Samstag Abend, Schauplatz Wiener Stadtpark: Hündin Momo erschreckt sich in der Hundezone und läuft unter der Obhut der Hundesitterin weg. Der Zwergpudel rennt von der Reisnerstraße in die Beatrixgasse und in das Einkaufszentrum Wien Mitte. Ihre letzte bekannte Station ist die Marienbrücke, die Schwedenplatz und zweiten Bezirk verbindet. Dort wird Momo um 22:00 von Zeugen gesehen, eine Dame ruft das Fundservice für Haustiere.

Der vermisste Zwergpudel Momo

Was danach passiert, schockiert: Ein Mann und eine Frau (beide wahrscheinlich zwischen 50 und 60 Jahre alt) behaupten, sie können den Hund von der kalten Nacht ins Warme mitnehmen und danach zum Tierarzt bringen. Ihre Begründung: Das Warten auf die Tierrettung dauere zu lange. Das Tier wird von den beiden Wienern, die im ersten Bezirk leben, in einen Schal gewickelt und mitgenommen. Als die Mitarbeiterin des Fundservice für Haustiere auf der Marienbrücke ankommt, ist Momo schon weg. Entgegen der Versprechungen der beiden Leute wird Momo auch nicht bei einem Tierarzt abgegeben.

Sie wurde zuletzt Samstag Nachtauf der Marienbrücke gesehen

Momo ist ein weiblicher, semmelfarbener Zwergpudel. Sie wiegt 6,5 Kilo und hat krauses Fell.

Hinweise zu Momos Aufenthalt können entweder an den Tierschutzverein Hundesuchhilfe mit der Telefonnummer 06649113540 oder an die Besitzerin des Hundes mit der Telefonnummer 06766229893 sowohl mit Klarnamen als auch anonym abgegeben werden.