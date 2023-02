Warmluft vom Atlantik bringt uns die Wärme der kommenden Tage.

Prognose. Vorgestern hatte es stellenweise noch minus 11 Grad bei uns (St. Michael im Lungau, Radstadt oder Zeltweg). Jetzt wiederum schießen die Temperaturen steil nach oben: Am Samstag soll es in einigen Gebieten bis zu 17 Grad warm werden. Wir bekommen einen Mini-Frühling mitten in der tiefsten Winterzeit!

Der Osten ist der Hotspot Österreichs

Sonne. Besonders warm wird es laut Geosphere Austria (dem Nachfolger der Zamg) im Osten des Landes. Wien wird Hitze-Hotspot, im Burgenland und Teilen Niederösterreichs und Oberösterreichs sind auch noch 16 Grad möglich.

Richtig kalt wird es nirgends: Im Westen erwarten Meteorologen 14 oder 15 Grad, im Süden wird es im „kühlsten“ Fall 12 Grad geben. Wobei: Am Anfang des ­Tages kann es stellenweise noch ein wenig regnen, später sollte es fast überall sonnig und trocken bleiben. Das warme, aber doch auch feuchte Wetter bekommen wir ­direkt vom Nord-Atlantik zugeweht. Tief „Volker“ schickt die Luftmassen auf die Reise zu uns.

Zu heiß. Übrigens: Der bisherige Februar ist um fast 6 Grad zu warm im Vergleich zum langjährigen Mittel.