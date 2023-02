Das sind die romantischsten Städte Europas

Nicht nur zum Valentinstag verleiten viele Orte Europas zu einem romantischen Städte-Trip. Auch als besondere Idee für ein Wochenende eigenen sich die vier romantischsten Städte bestens.

1. Paris, Frankreich

An erster Stelle ist Paris weltweit als “Stadt der Liebe” bekannt und bietet unvergleichliche Romantik an jeder Ecke. Morgens in einer traditionellen Bäckerei, Nachmittags in einem Bistrot, oder bei einem Spaziergang in Marais, entfaltet sich die französische Hauptstadt fantastisch. Und sollte man Lust bekommen, den Aufenthalt in Paris über ein Wochenende hinaus zu verlängern, kann man Zuhause einen Sprachkurs besuchen. Französisch gilt nicht umsonst als die romantischste Sprache von allen!

Romantik-Tipp: Girafe Restaurant: Date-Night mit Blick auf den Eiffel-Turm.

2. Rom, Italien

Auch die italienische Hauptstadt ist an Romantik kaum zu übertreffen. Nur wenige Orte tragen so viel historisches Gewicht und sind gleichzeitig so charmant wie Rom. Für Pizza und Pasta-Lover ist natürlich auch das Kulinarik-Angebot erstklassig. Ein ganz besonderer Ort um sich zu verlieben!

Romantik-Tipp: Spaziergang rund um die Villa Borghese.

3. Venedig, Italien

Ein Klassiker, dem sich niemand verweigern kann. Der magische Charme Venedigs ist unbestreitbar. Dabei tragen auch die malerischen Kanäle und kuscheligen Gondeln ihren Anteil. Der einzige Wermutstropfen einer Reise nach Venedig besteht darin, dass man unter all den Touristen selten alleine ist. Die Stadt beherbergt jährlich über 20 Millionen Besucher. Daher empfiehlt sich eine Reise außerhalb der Hauptsaison, wie den späten Winter - fast wie für den Valentinstag geschaffen!

Romantik-Tipp: Wein-Bar Vino Vero für köstliche Drinks und Tapas.

4. Lissabon, Portugal

Das portugiesische Juwel ist besonders unter unternehmungslustigen Paaren beliebt. Mit bezaubernden kleinen Gassen und atemberaubenden Küsten ist Lissabon allerdings nicht nur für Verliebte einen Trip wert. Tolle Kulinarik und fast ausnahmsloses gutes Wetter lässt die Herzen höher schlagen!

Romantik Tipp: Restaurant Azenhas do Mar: Etwas außerhalb des Großstadtrubels bietet der Hotspot eine einzigartige Kulisse.