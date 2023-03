Mit seiner 3.000 Kilometer langen Küste, einer magischen Bergwelt und dem ganzjährig angenehmen Klima ist Südafrika der perfekte Ort für fantastische Outdoor-Erlebnisse. Wir zeigen Ihnen die besten Routen, auf denen man die herrliche Natur zu Fuß erkunden kann.

Südafrikas Naturlandschaften entdeckt man am allerbesten zu Fuß. Eine endlose Zahl an malerischen Wanderwegen aller Schwierigkeitsstufen zieht sich durch das gesamte Land.

Der fünftägige Otter Trail entlang der Tsitsikamma-Küste ist wahrscheinlich eine der beliebtesten Strecken – Reservierung weit im Voraus ist ein Muss! Üppige Urwälder, zerklüftete Küsten, Bergbäche und Wasserfälle machen ihn zu etwas ganz Besonderem.

Etwas kürzer und weniger anstrengend, da das Gepäck transportiert wird, ist der Dolphin Trail in der gleichen Region – statt einfacher Wanderhütten wird hier in komfortablen, hochwertigen Guesthouses übernachtet.

An der Wild Coast im Eastern Cape werden ähnliche Slackpacking-Touren angeboten. Nur die Kulisse ist eine völlig andere mit meilenweiten, verlassenen Sandstränden und wellenumspülten Felsklippen gespickt mit tropischen Wäldern. Die Übernachtung erfolgt in Strandhotels. Im Hinterland lockt der Amathola Trail Wanderbegeisterte in die ursprüngliche Bergwelt des Eastern Cape.

In den Cederbergen nördlich von Kapstadt oder auch in den Drakensbergen in KwaZulu-Natal kann man tagelang wandern, ohne eine Menschenseele zu sehen. Mehr als 20 Wanderwege führen allein durch den Royal Natal National Park. Der Amphitheatre Heritage Trail ist dabei eine der beliebtesten Routen. Er führt zur Quelle der Tugela Falls hinauf bis aufs „Dach von Afrika“ auf über 1.200 Metern.

Walking Safaris in Südafrika

Eine besondere Art von Wanderung sind geführte Buschwanderungen, begleitet durch einen erfahrenen Ranger. Hierbei können Besucher die wilden Tiere Südafrikas aus nächster Nähe beobachten. Auf den Wanderungen lernt man Interessantes über das Ökosystem im Busch, die Pflanzen, Wildtiere, Insekten und Vögel - und ganz nebenbei erlernen Besucher auch die Kunst des Spurenlesens.

Es gibt drei verschiedene Arten von Walking Safaris: mehrtägige Wildnis-Wanderungen mit Camping im Freien, begleitete Wandersafaris mit back-up Fahrzeugen, die die Ausrüstung befördern, und Base Camp Walking Safaris, bei denen die Gäste ihr Camp als Basis für Tages- oder Halbtageswanderungen nutzen. Sehr beliebt ist die Kombination aus einer Pirschfahrt und einer zwei- bis dreistündigen, geführten Buschwanderung. Auf mehrtägigen Wanderungen steht die ganze Bandbreite von Camping und rustikalen Unterkünften, bis hin zu luxuriöseren Camps zur Verfügung.