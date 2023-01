Für Reisende, die zwischen dem 30. Jänner 2023 und dem 13. Februar 2023 ein Emirates Rückflugticket in der First oder Business Class nach oder mit Zwischenstopp in Dubai kaufen, spendiert Emirates eine kostenlose Übernachtung im Fairmont The Palm Hotel*.

Emirates bietet derzeit zwei tägliche Flüge von Wien nach Dubai an, insgesamt fliegt die Airline zu mehr als 130 Zielen auf sechs Kontinenten. Das Fairmont The Palm, benannt nach Dubais künstlicher Insel „Palm Jumeirah“, ist das ideale Luxusresort für Paare und Familien, mit 381 Zimmern und Suiten mit einem atemberaubenden Blick auf den Arabischen Golf und die Skyline von Dubai. In zehn Restaurants und Bars können Reisende auch Speisen aus der ganzen Welt genießen. Für Kinder von 3 bis 15 Jahren gibt es im "Fairmont Falcons Kids` Club" ein umfangreiches Angebot an Aktivitäten, während Gäste, die sich entspannen möchten, sich im Fairmont Willow Stream Spa verwöhnen lassen können. Das Resort verfügt außerdem über vier temperaturgeregelte Außenpools, einen privaten weißen Sandstrand und einen hochmodernen Fitnessclub. Durch die zentrale Lage sind der Flughafen und Attraktionen wie die Dubai Marina nur wenige Minuten vom Hotel entfernt.

Zusätzliche Nächte im Hotel können HIER gebucht werden. Mit Emirates mehr von Dubai entdecken Mit Emirates gibt es für jeden Reisenden etwas Passendes zu entdecken. Von sonnigen Stränden und kulturellen Aktivitäten bis hin zu erstklassiger Gastfreundschaft und Freizeiteinrichtungen bietet Dubai eine Vielzahl von Erlebnissen. My Emirates Winter Pass: Reisende, die nach oder über Dubai fliegen, können einfach ihre Bordkarte und einen gültigen Ausweis vorzeigen, um in zahlreichen Einzelhandels-, Freizeit- und Gastronomiebetrieben sowie bei Attraktionen und Luxus-Spas in ganz Dubai und den VAE Rabatte zu erhalten. Alle My Emirates Pass Angebote sind HIER zu finden. Skywards-Partner: Mitglieder des preisgekrönten Emirates-Treueprogramms Skywards, das gerade 30 Millionen Mitglieder feiert, können bei alltäglichen Einkäufen in Einzelhandelsgeschäften VAE Meilen sammeln und diese für Prämientickets, Upgrades sowie Tickets für Konzerte und Sportveranstaltungen einlösen. Mehr Informationen dazu gibt’s HIER. *Das Angebot gilt für Buchungen auf www.emirates.com oder über teilnehmende Reisebüros, die mindestens 72 Stunden vor der Ankunft der Passagiere getätigt werden.