Energie tanken im Winter

Nordsee, Heide, Harz: Das Reiseland Niedersachsen hoch im Norden Deutschlands hat viel zu bieten – und das zu jeder Jahreszeit. Besonders im Winter gibt es hier oben für Besucher einiges zu entdecken.

Ob heilsame Thalasso Therapien an der Nordsee, ausgedehnte Spaziergänge in der mystischen Natur der Lüneburger Heide oder ein Besuch auf einem der zahl- und abwechslungsreichen Weihnachtsmärkte.

© Lüneburg Marketing GmbH_Mathias Schneider ×

In unserer hektischen Zeit wird es immer beliebter, sich etwas Gutes zu tun. Beispielsweise auf Norderney, wo Erholung für Körper, Geist und Seele garantiert ist. Mit einer Tradition von über 200 Jahren ist auf der ostfriesischen Insel Deutschlands ältestes Nordseeheilbad beheimatet. Hier finden Besucher rund 80 Kilometer ausgebaute Rad- und Wanderwege und hochwertige Thalasso Therapien wie Schlickpackungen, Meersalzpeelings oder Massagen im mit dem European Health & Spa Award ausgezeichneten bade:haus norderney.



© Nicolas Chibac ×

Das Wort Thalasso leitet sich vom altgriechischen thálassa ab und bedeutet „die Kraft des Meeres“. Es bezeichnet die Behandlung mit kaltem oder erwärmtem Meerwasser, Algen, Schlick und Sand, aber auch mit Meeresluft und Sonne. Die Anwendungen im bade:haus oder die Wanderungen auf den zehn ausgebauten Thalasso-Kurwegen tragen nicht nur zum Wohlbefinden bei, sie haben auch einen positiven Einfluss auf den Stoffwechsel, das Immunsystem und den Hormonhaushalt. Neben den heilsamen Kräften der Natur bietet die Insel viel Abwechslung: shoppen, schlemmen, feiern oder genießen – hier ist alles möglich.

© Nicolas_Chibac ×

Dem Körper etwas Gutes tun

Ein weiteres Thalasso-Juwel ist das malerische Fischerdorf Neuharlingersiel mit idyllischem Kutterhafen direkt an der Küste, das für seinen originalen Naturschlick aus der örtlichen Schlickblase berühmt ist. Der rund 400 Jahre alte Schlick enthält wertvolle Mineralien und Spurenelemente, die sowohl Erkrankungen des Bewegungsapparats und der Wirbelsäule lindern als auch die Durchblutung und das Wohlbefinden fördern. Diese Wirkung erleben Besucher im mit 5 Medical Wellness Stars ausgezeichneten BadeWerk, das mit einer beeindruckenden Bandbreite an Anwendungen aufwartet, wie Schlick Dampfer, Thalasso Körper-Packungen, Aromamassagen, Thalasso- Körper-Peelings und Bäder sowie mit einer großzügigen Bade- und Saunalandschaft.

© TMN_Markus Tiemann ×

Ruhe und Einsamkeit in der Heide

Wer sich in der kalten Jahreszeit in die Lüneburger Heide aufmacht, trifft nur äußerst selten auf Menschenmassen. Im Herbst und Winter hat man die Natur hier für sich allein. Nebelschwaden verbreiten eine ganz eigene, mystische Stimmung und oft sind die weiten Heideflächen mit Raureif überzogen. Liegt genug Schnee, werden die Langlaufloipen gespurt. Denn wie die Bewohner des Nordens zu sagen pflegen: „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur die falsche Kleidung!“. Gut eingepackt erleben Besucher so die Vorzüge der Heide im Winter: sie lauschen der Stille im Pietzmoor bei Schneverdingen, beobachten Heidschnucken bei einer Wanderung auf ausgesuchten Winter-Wanderstrecken oder kommen auf den Trimm-Dich-Pfaden, den Green Sports Wegen, die zusammen mit Olympiasiegerin Heike Drechsler eröffnet worden sind, in Wallung.

Und ganz nebenbei machen sie Pause vom geschäftigen Alltag und entschleunigen. In der Vorweihnachtszeit können sie solch einen Tag voller Naturerlebnisse besonders gut auf einem der stimmungsvollen Weihnachtsmärkte ausklingen lassen. In der Lüneburger Altstadt findet am zweiten Adventswochenende der Christmarkt statt. Weihnachtliches Treiben wie zu Zeiten der Renaissance ist dabei rund um die St. Michaeliskirche im Schein von Fackeln und Kerzen zu erleben: mit historisch gekleideten Handwerkern, dem Duft von heißer Fliederbeersuppe, einer süßlich-herben Holundersuppe mit Grießnockerl, und mit handwerklichen Vorführungen.

© TMN ×

Advent genießen – beim einzigen Weihnachtsmarkt unter Tage

Im Harz wiederum lockt das Weltkulturerbe Rammelsberg mit einem außergewöhnlichen Weihnachtsmarkt. In der ehemaligen Silbermine am Stadtrand von Goslar, die mit einer etwa 1100jährigen Bergwerks-Geschichte aufwarten kann, findet traditionell am dritten Adventswochenende der Weihnachtsmarkt statt. Über und unter Tage erwartet die Besucher dann ein ganz besonderes Flair mit altem Handwerk und regionalen Leckereien. Der Markt erstreckt sich von den Bergwerksstollen unter Tage, wo er mit einem Lichtermeer aus Hunderten von Kerzen verzaubert, über die Erzaufbereitungsanlage bis hin zur Werksstraße über Tage. An zahlreichen Buden und Ständen können sich die Besucher mit warmen Getränken und Snacks stärken oder originelle Kleinigkeiten von Kunsthandwerkern aus der gesamten Harzregion erwerben.