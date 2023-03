× 5 geheime Italien-Juwelen

Bella Italia kann nicht nur mit bekannten Städten wie Rom, Venedig oder Florenz begeistern, sondern hat auch zahlreiche City-Kleinode zu bieten, die man unbedingt entdecken sollte. Vielleicht schon in diesem Frühjahr.

Es zieht Sie im Frühjahr zum City-Sightseeing nach Bella Italia? Warum nicht einmal eine Alternative zu Venedig oder Rom wählen? Zahlreiche unbekanntere City-Juwele warten jetzt darauf, entdeckt zu werden

Aosta

Die Stadt wird aufgrund der vielen antiken Ruinen als zweites Rom bezeichnet, aber im Gegensatz zur italienischen Kapitale ist Aosta von den verschneiten Berggipfeln der Alpen umgeben und liegt im Norden der Apenninhalbinsel. Geschichtsbegeisterte dürfen sich auf den großen Augustusbogen oder auf Reste eines römischen Theaters freuen, die in der Hauptstadt der gleichnamigen Region zu finden sind.

Hotel-Tipp: HB Aosta Hotel***. Im Stadtzentrum gelegenes Hotel, 9 Gehminuten vom römischen Amphitheater entfernt. Gratis-Frühstück und Spa. Übernachtung ca. 125 Euro. hbaostahotel.com

Ravenna

So bunt wie Land und Leute sind auch die Mosaike der Basilika San Vitale in Ravenna. Nicht umsonst gehört sie zusammen mit sieben anderen antiken Gebäuden zum UNESCO-Welterbe. Besucher können in San Vitale in Szenen des Alten Testaments und in die Geschichte Ravennas eintauchen. Wer in Ravenna ist, sollte zudem dem Grab des großen Dichters Dante Alighieri einen Besuch abstatten. Schließlich gilt er als Vater der italienischen Sprache.

Hotel-Tipp: Hotel Palazzo Galletti***. Komfortables Hotel in einem Haus aus dem 18. Jahrhundert direkt im Zentrum. Gratis-Leihfahrräder. Kleines Doppelzimmer inkl. Frühstück ca. 88 Euro. palazzogallettiabbiosi.it

Cagliari

Mit ihren verwinkelten Gassen, der Lage direkt am Meer und der Lebensfreude, die hier überall zu spüren ist, gehört Cagliari zu den schönsten Ecken Sardiniens. Liebhaber der italienischen Küche werden hier in den verschiedenen Trattorien, in Gourmetrestaurants oder auf dem berühmten Fischmarkt, dem Mercato di San Benedetto, ebenfalls fündig.

Hotel-Tipp: Birkin Castello***. In zentraler Lage, 50 m von der Kathedrale entfernt. Superior DZ inkl. Frühstück ca. 68 Euro. birkinhotel.com

Benevento

Die geschichtsträchtige Stadt in Kampanien besticht insbesondere mit ihrem kulturellen Erbe verschiedener Zeitepochen. Hier können sich Besucher auf die Spuren der Völker begeben, die Benevento im Laufe der Jahrhunderte prägten und ihr historisches Vermächtnis zurückließen. Heute konnten viele Bauwerke, die durch schwere Erdbeben oder Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg beschädigt wurden, wiederaufgebaut oder erhalten werden. Darunter sind auch der berühmte Trajansbogen aus dem Jahr 114 nach Christi oder die Porta Aurea.

Hotel-Tipp: Hotel Villa Traiano****. Elegantes Hotel in einer Villa aus dem 19. Jahrhundert, 2 Gehminuten vom Trajanbogen entfernt. Rund um die Uhr geöffnete Bar mit Gartenterrasse. Dachgarten. Zimmer ab ca. 143 Euro. www.villatraiano.com

Syrakus

Im Badeort an der Südostküste Siziliens kann man Kultur-und Meerurlaub vereinen. Im historischen Zentrum auf der kleinen Kalksteininsel Ortigia verschmelzen Spuren der einstigen griechischen Zivilisation mit den mittelalterlichen und barocken Zeugnissen der Stadt und bilden eine einmalige Komposition. Diese gehört zusammen mit der Nekropolis Rupestre di Pantalica zum UNESCO Welterbe. Die ältesten Kammergräber sind hier bereits um das Jahr 1.270 vor Christus entstanden, und einige der Grabbeigaben können Besucher im archäologischen Museum von Syrakus bewundern.

Hotel-Tipp: Grand Hotel Ortigia*****. Majestätisches Hotel mit eleganten Zimmern und Suiten. Rooftop-Restaurant, Bar und Privatstrand. Deluxe DZ inkl. Frühstück um 194 Euro. www.grandhotelortigia.it