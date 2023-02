× 5 Spa-Oasen auf den Balearen

Die spanischen Balearen sind nicht nur das ideale Ziel für Sonnenanbeter, sondern auch für all jene, die nach einer hochkarätigen Wellness-Oase suchen. Nachstehend Top-Hideaways von Mallorca bis Ibiza...

Relax-Oasen. Ganz neu ist beispielsweise das Resort Kimpton Aysla Mallorca, das auf luxuriöse Wellness ausgerichtet ist und ein umfassendes Programm an Aktivitäten wie morgendliche Workouts, geführte Meditationen, Yogakurse, Cycling sowie zwei Außenpools bietet. Der umfangreiche Spa des Hauses – Maison CODAGE Paris – verfügt über einen atemberaubenden Innenpool, Schlammbäder, eine Sauna, eine Salzgrotte sowie sieben Behandlungsräume, in denen die Gäste exklusive Behandlungen ihrer Wahl genießen können.

Viel Energie tanken kann man auch im Nordosten Mallorcas, im Carrossa Hotel Spa Villas, mit 1.500 m2 SPA-Bereich, XXL-InfinityPool oder bei Yoga-Sessions. Gratis Yoga-Einheiten genießt man übrigens auch im Six Senses Ibiza an der Nordspitze der Insel.

Carrossa Hotel Spa Villas

© Hotel Portixol ×

Artà/Mallorca. Das Fünf-Sterne-Domizil rund um das charmante, edel renovierte Herrenhaus, umfasst 75 Hotelzimmer, vier Luxus-Villen, zwei Fine-Dining- Restaurants und eine Spa-Oase u.a. mit Panorama-Infinity-Pool, drei Saunen, Fitness. Zimmer ca. 195 Euro. carrossa.com

Six Senses Ibiza

© Six Senses Ibiza ×

Xarraca/Ibiza. An der Nordspitze der Insel Ibiza liegt das Six Senses Ibiza mit Weltklasseservice. Das Resort in der Ästhetik einer traditionellen Finca verfügt über einen Außenpool mit Meerblick, ein Spa mit 5 Anwendungsräumen, Dampfbad, Hamam. Kostenfrei sind Yoga, Meditation, Fitnessprogramme. Deluxe Zimmer ca. 588 Euro. sixsenses.com

Can Lluc Country Hotel

© Can Lluc ×

San Rafael/Ibiza. Im Herzen der Insel liegt die Can Lluc Finca, zwischen Feigen- und Olivenbäumen. Hier trifft Tradition auf Moderne, das Anwesen zählt zu eines der ältesten der Insel und wurde vor dem 19. Jahrhundert gebaut. Zu der Ruhe-Oase zählen ein Hotel-eigenes Restaurant, Wellness- und Fitnessbereich, sowie ein tolles Angebot an Massagen und Beautybehandlungen. Deluxe Zimmer ab ca. 306 Euro. canlluc.com

Hotel Portixol Mallorca

© Hotel Portixol ×

Palma de Mallorca/Mallorca. In stilvollen Zimmern mit Meerblick, in einem der besten Restaurants der Inseln, am Pool unter der Sonne und in einem feinen SPA erleben Genießer alle Facetten des mediterranen Relax-Urlaubs. Zimmer ab ca. 234 Euro. portixol.com

Kimpton Aysla Mallorca

© Kimpton Aysla ×

Santa Ponsa/Mallorca. Im brandneuen Resort Kimpton Aysla Mallorca wird ein umfassendes Programm an Aktivitäten wie morgendliche Workouts, geführte Meditationen, Yogakurse, Cycling sowie zwei Außenpools geboten. Der Spa des Hausesverfügt über ein Innenpool, Sauna, Salzgrotte sowie sieben Behandlungsräume. Übernachtung ab 225 Euro. ihg.com