In dieser Hauptstadt werden die meisten Filme gedreht

Die französische Hauptstadt Paris ist nicht nur eine der begehrtesten Reise-Ziele für City-Trips, sondern auch für viele Filmkulissen.

Paris zieht die Filmbranche magisch an und versteht es, sich in Szene zu setzen. Doch die Stadt der Liebe beeindruckt nicht nur mit ihrem Eiffelturm. Vom Louvre ("The Da Vinci Code"), Rue des Halles ("Ratatouille") bis zu den architektonisch-beeindruckenden Straßen in Marais ("Emily in Paris"), ist Paris eine der begehrtesten Filmkulissen unserer Lieblingsfilme, denn, sie bietet einzigartige Hintergründe, wie sonst keine andere Stadt.

Paris war 2022 Kulisse für 102 Kinofilme und 68 Serien

Paris ist eine beliebte Kulisse für Kinofilme und Serien - über 7.000 Drehtage verbrachten Kamerateams im vergangenen Jahr zusammengerechnet auf den Straßen der französischen Hauptstadt. Für 102 Kinofilme und 68 Serien wurde 2022 in Paris gedreht, wie die Stadt mitteilte. Gedreht wurde etwa für die französischen Kinostreifen "La vie pour de vrai" von Dany Boon, "Bonnard, Pierre et Marthe" von Martin Provost und den neuen Streifen "Wasp 22" von Woody Allen. Aber auch Streaming-Plattformen wie Netflix drehen in Paris Serien oft mit Fortsetzungen, wie etwa "Lupin". Für die französischen Fernsehsender ist die Hauptstadt ebenfalls Handlungsort etlicher Produktionen.

Die Stadt Paris fördert die Kinoszene nach eigenen Angaben mit Millionensummen. Unterstützung gibt es für Kurzfilme, die in der Hauptstadt gedreht werden, auch aber für die freie Kinoszene. Angesichts des großen Interesses von Kino und Fernsehen kümmert sich eine spezielle Abteilung der Stadt um die Drehanfragen. Ein Augenmerk liegt inzwischen auch darauf, die Filmdrehs umweltfreundlicher zu gestalten, etwa indem die Zahl der eingesetzten Fahrzeuge oder Stromgeneratoren begrenzt wird.