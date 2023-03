Der Veranstaltungskalender des größten Badeortes im Friaul-Julisch Venetien ist prall gefüllt und macht Lust auf abwechslungsreiche Frühlingstage am Meer.

© A.P.S. Al Mare ×

Am Wochenende vom 11. + 12. März dreht sich in Lignano traditionellerweise alles um Köstlichkeiten aus Küche und Keller. Die lokalen Fischer servieren beim Muschelfest Festa delle Cape köstliche Gerichte - begleitet vom Duft des Meeres und der Lagune von Marano. Wer den beginnenden Frühling für einen Besuch im größten Badeort der Region Friaul-Julisch Venetien nutzt, kann sich durch lokale Spezialitäten wie Cannolicchi, cape lunghe, Pevarasse, Sarde in saor, Meeresfrüchte-Lasagne, Tintenfisch und viele weitere Köstlichkeiten kosten. Hochwertige Produkte und feine Rezepte machen das Muschelfest zu einem besonderen Auftakt der wärmeren Jahreszeit und wecken die Sehnsucht nach mehr Zeit am Meer.

Nordic Walking Style Contest

© NordicWalkingLignano ×

Nur wenige Tage später wird es sportlich. Am 19. März haben alle Nordic-Walking-Begeisterten im Rahmen des Nordic Walking Style Contests die Möglichkeit, ihre technischen Fähigkeiten auf einer circa zwei Kilometer langen Strecke unter Beweis zu stellen, wo sie von qualifizierten Juroren bewertet werden. Wer konkurrenzlos einfach nur der Freude an der Sportart mit ihren vielen gesundheitsfördernden Aspekten frönen möchte, hat beim Lignano Nordic Walk dazu Gelegenheit. Hier wird von allen Teilnehmern eine Strecke von zehn Kilometern zurückgelegt. Gefeiert wird abschließend gemeinsam bei einer vergnüglichen Pasta-Party am Meer.

Die Lignano Boat Show

Seit mehreren Jahren ist sie ein Fixpunkt im Kalender all jener, die sich der Freizeitschifffahrt verschrieben haben. Die Lignano Boat Show ist die wichtigste Nautikmesse für Kleinschifffahrt an der Oberen Adria. Für Bootsbesitzer und solche, die es werden wollen, bietet sie 2023 an den beiden Wochenenden 25.-26. März und 1.-2. April Neuigkeiten, Informationen und Beratung rund um Boote, Schlauchboote, elektronische Geräte und verschiedenes Zubehör zahlreicher namhafter Marken aus diesem Segment. Darüber hinaus gibt es einen Bereich, in dem sich alles um die Wassersportarten Kitesurfen, Windsurfen, Segeln, SUP, Sea Cycling und Schwimmen dreht. Der Eintritt zur Lignano Boat Show im Hafen Porto Vecchio ist frei.

Frauenlauf und Multisport-Weekend

Bereits zum vierten Mal findet am 16. April der Frauenlauf Lignanos, die Corsa delle Rose statt. Teilnehmer können zwischen einer fünf Kilometer und einer neun Kilometer Distanz wählen. Beim nicht Wettkampf-orientierten Bewerb steht die Freude an der gemeinsamen Bewegung und die Begegnung mit Gleichgesinnten im Vordergrund.

Hart gekämpft wird hingegen beim Lignano Multisport Weekend. Hier steht am Samstag, den 22. April der siebte "Triathlon Gold Sprint Renzo Ardito Memorial" am Programm, gefolgt vom achten "Amphibianman Swimrun Lignano" am darauffolgenden Sonntag. Der Amphibianman ist Teil der Italian Swimrun Series und wird in zwei Distanzen ausgetragen – Super Sprint und Short.

Das Blumen-Festival in Lignano

© FotoCineClubLIgnano ×

Zeitgleich zelebriert Lignano von 22. April bis ersten Mai den Frühling und zeigt sich beim Festival Lignano in fiore in voller Blütenpracht. Das Blumenfest im Hemingway Park bietet dann Besuchern wieder Verkaufsstände mit Pflanzen und Blumen, Kunsthandwerk und regionalen Produkten. Ein buntes Begleitprogramm mit Musik, Theater, Street Art und Kulinarik sorgt für viel Abwechslung. Lignano setzt mit dem Blumenfest jährlich ein Zeichen der Solidarität, denn die eingenommenen Gelder werden wohltätigen Zwecken zugeführt.

Das Bikerfest von Lignano

© Bikerfest ×

Rund um motorisierte Fortbewegung an Land auf zwei oder vier Rädern geht es hingegen wieder beim weit über die Grenzen hinaus bekannten Bikerfest, das 2023 von 18.-21. Mai stattfindet. An der viertägigen Veranstaltung, die als Italiens wichtigster Outdoor-Motorrad-Event gilt, nehmen jährlich mehr als 50.000 Motorrad-Fans teil. An verschiedensten Plätzen im Ort finden Interessierte alles rund um die neuesten Entwicklungen am Markt, im E-Mobility-Village etwa in Bezug auf E- und Hybrid-Mobilität. Probefahrten können vereinbart werden, auch Off-Road in einer eigens angelegten offroad Arena. Bike Shows, eine Nostalgie-Scooter-Ausstellung und die traditionelle US Car Reunion sind weitere Highlights des großartigen Fests.