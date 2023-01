Geheimtipp: Die Inseln der Algarve

Umgeben von imposanten Felsen und traumhaften Badebuchten sind die Strände der Algarve Top-Fotomotive und wahre Hotspots für Sportler und Outdoor-Fans. Daneben gibt es aber noch eine Reihe von schmalen Barriere-Inseln, die als Geheimtipp gelten und wahre Glücksmomente bescheren ...

Die Algarve ist die südlichste Region Portugals. Wegen ihres ganzjährig milden Klimas ist sie ein ideales Ziel für Erholungssuchende und Aktivurlauber. Die Strände der portugiesischen Algarve sind weltberühmt – hier finden sich im Sonnenlicht orange-rötliche Felsklippen, lange, feinsandige Buchten und bei Surfern beliebte Spots an der raueren Westküste. Dass man an der Algarve aber auch auf stillen Inseln sein Glück finden kann, wissen bislang nur Insider. Nachstehend stellen wir eine Reihe von paradiesischen Barriere-Inseln vor, die das Festland vom offenen Meer abschirmen ...

Ilha Deserta. Von Faro aus kommt man mit der Fähre auf die llha Deserta, die verlassene Insel. Hier gibt es keine ständigen Bewohner. Die Bebauung beschränkt sich auf eine Fischerhütte und das empfehlenswerte Restaurant O Estaminé. Die Sandinsel ist etwa sieben Kilometer lang und an ihrer breitesten Stelle nur 600 Meter breit. Die ideale Umgebung, um einen unglaublich entspannten Tag am Meer zu verbringen, am Strand zur Ria Formosa oder zum offenen Meer hin zu liegen. Oder man nimmt einen guten Feldstecher mit und beobachtet die bunte Vogelschar, die in den Dünen beste Brutbedingungen findet.

© Getty Ilha Do Farol ×

Ilha do Farol. Eigentlich ist Farol gar keine eigene Insel, sondern ein Teil der sieben Kilometer langen und einen Kilometer breiten Insel Culatra. Da Farol aber über eine eigene Hafenmole auf der langgezogenen Sandbank verfügt, trägt dieser Teil der Insel einen eigenen Namen. Und der erklärt sich beim ersten Blick: Farol bedeutet Leuchtturm, und tatsächlich ist der 1851 erbaute Farol do Cabo de Santa Maria mit rund 50 Metern Höhe unübersehbar. Man kann das mächtige Bauwerk sogar besteigen. Von der umlaufenden Aussichtsplattform eröffnet sich ein atemberaubender Blick über die Ria Formosa und die Küstenlinie der Algarve.

Das kleine Dorf Farol liegt beim Bootsanleger im Westen der Insel. Es besteht aus einfachen Häuschen, die einigen Fischern und Muschelzüchtern als ständige Unterkunft, und manchen Familien vom Festland als Sommerfrische dienen. Im Winter verirren sich nur wenige Besucher auf das reizvolle Inselchen. Übrigens: Autos gibt es hier ebenso wenig wie Straßen – ein Paradies nicht zuletzt für Familien! Je weiter man den weißen, feinsandigen Strand in Richtung Osten geht, desto einsamer wird es.

Ilha da Culatra. Die autofreie Insel Culatra erreicht man nur übers Wasser. An den großen Sandstrand rollen gemächlich kleine Wellen ans Ufer, das Wasser ist wunderbar klar und daher perfekt zum Schnorcheln. Im alten Fischerdorf Culatra findet man einige Restaurants, in denen vor allem frische Fisch- und Muschelgerichte auf der Karte stehen. Über sandige Wege und einen Holzsteg, der durch die Dünen führt, gelangt man zum Strand.

© Getty Ilha da Culatra ×

Ilha da Armona. Gerade einmal rund 50 Menschen leben dauerhaft auf der neun Kilometer langen und bis zu einem Kilometer breiten Sandinsel in der Ria Formosa, die man nur mit dem Fährboot ab Olhão oder dem Wassertaxi erreicht. Der lang gestreckte, feinsandige Strand an der Meerseite (Praia da Armona Mar) erstreckt sich weit in Richtung Osten. Im Winter kann man hier herrliche Strandspaziergänge unternehmen und dabei viele Vogelarten beobachten. Und: Die Sonnenuntergänge sind schlicht sensationell!

Ilha de Tavira. Immerhin rund 14 Kilometer lang ist die Sandinsel vor der charmanten Kleinstadt Tavira. Strandfans haben die Auswahl: Beliebt sind die Praia do Barril (mit einem FKK-Bereich im westlichen Abschnitt), die Praia da Terra Estreita und die Praia da Ilha de Tavira. Die sauberen Strände fallen alle flach ins klare Wasser ab und werden teilweise von Rettungsschwimmern bewacht – perfekt also auch für Familien mit kleinen Kindern. Auch Windsurfer, Taucher und Schnorchelfans kommen hier auf ihre Kosten.

Ilha de Cabanas. Wer ganz entspannt den langen, weißen Sandstrand entlangwandert, findet auf dieser Insel schnell Ruhe. Der ideale Ort, um über den weißen Sand zu schlendern und Muschelschalen zu sammeln. Die Insel beherbergt ein einziges Restaurant. Und: Windsurfer finden hier gute Bedingungen, in der Hochsaison kann man auch Jetski mieten.