Niederösterreich wird gerne als „kulturelle Hochburg“ bezeichnet. Auch die Genusskultur spielt eine wichtige Rolle. Maßgeblich dazu beigetragen hat das qualitativ hochwertige Wein- und Kulinarik-Angebot.

Mit der Eventreihe „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ kombiniert das Bundesland nun seine Stärken aus dem Kunst-, Kultur- und Weinbereich. Zwischen Weingärten und Kellergassen wartet in unkonventionellen Aufführungsorten ein vielseitiges Kunst- und Kulturangebot. Nach dem Auftakt am 1. Juli im Kremstal mit der Sängerin Tini Trampler und den Playbackdolls bieten die nächsten Wochen und Monate insgesamt 38 Veranstaltungen.

Große Bühne für Wein, Kunst und Kultur

Verteilt auf insgesamt acht Weinbaugebiete Niederösterreichs bieten Kabarettisten wie Viktor Gernot, Thomas Maurer, Rudi Roubinek, Akkordeonistin Heidelinde Gratzl mit Jazzmusikern Sigi Finkel und Mamadou Diabaté sowie eine Vielzahl an weiteren Künstlerinnen und Künstlern noch bis 2. September 2022 einen kulturellen Hochgenuss. Dabei gilt: Edle Weine treffen auf eine rege Kulturszene von Volksmusik bis Poetry Slam und das alles in einem stets wechselnden Ambiente.

Veranstaltungen bei „Kultur bei Winzerinnen und Winzern“ (ein Auszug):

Juli 2022:

Fr, 8.7. Anne Bennent im Nikolaihof in Mautern

So, 10.7. NÖ Winzerslam 2022 im Weingut Bauer in Jetzelsdorf

Fr, 22.7. Sigi Finkel & Mamadou Diabate & Heidelinde Gratzl im Weingut Toifl in Kleinhöflein

So, 24.7. Albin Paulus und Ines Schüttengruber in der Domäne Baumgartner in Untermarkersdorf

Fr, 29.7. Die Strottern im Schloss Jedenspeigen

August 2022:

Sa, 6.8. Kurdophone im Mantlerhof in Gedersdorf

Sa, 20.8. bei Familie Riegelhofer in Poysdorf: Eva Rossmann

So, 21.8. Weingut Eichberger in Eibesbrunn: Stickler & Koschelu

Fr, 26.8. in der Weinhofmeisterei Hirtzberger in Wösendorf in der Wachau: Otto Lechner

So, 28.8. in der Domäne Wachau in Dürnstein: Florian Scheuba

Mo, 29.8. Schaflerhof in Traiskirchen: Martin Spengler & foischn Wiener*innen

September 2022:

Do, 1.9. Weingut Förthof Krems: Musikgenuss in Kirche und Keller

Fr, 2.9. Weingut Payr in Höflein: Marwan Abado & Peter Rosmanith