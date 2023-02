Der ReiseLust24 Hoteltipp

An der Südküste von Vietnam hat vor kurzem das neue The Anam Mui Ne eröffnet. Das Hotel wurde nach alter Tradition von Handwerkern aus ganz Vietnam gefertigt und ist eine Hommage an eine vergangene Ära.

Die weitläufige Anlage im Design der indochinesischen Epoche bietet einen spektakulären Blick direkt auf das Meer. The Anam Mui Ne erstreckt sich am Strandabschnitt Nguyen Dinh Chieu und überblickt einen der bezauberndsten weißen Puderzuckerstrände von ganz Südvietnam. Zu den Attraktionen des Städtchens Mui Ne gehören neben dem Strand mit seinen Dünen, das historische Hafenviertel, die Cham-Türme und der "Fairy Stream" - ein seichter Bach, der sich durchleuchtend orangefarbene und weiße Kalksteinformationen schlängelt. Eine neue Schnellstraße verkürzt die Fahrzeit nach Ho-Chi-Minh-Stadt auf 2 Stunden. 2025 soll in Mui Ne der internationale Flughafen an den Start gehen.

Französischer Einfluss trifft auf vietnamesische Ästhetik

Mit seiner beeindruckenden Architektur, inspiriert durch die großzügigen französischen Villen in Hanoi, huldigt das neue Resort sowohl der Kolonialzeit als auch der klassischen vietnamesischen Ästhetik. Vietnamesische Künstler schufen 250 einzigartige Ölgemälde für jedes Zimmer und jede Suite sowie für die Lobby, die Restaurants und die Flure.

The Anam Mui Ne befindet sich in Privatbesitz und verfügt über 127 elegante Zimmer und Suiten, zwei Restaurants und eine Bar. Herrlich entspannen lässt es sich an den zwei großen Swimmingpools – einer mit Süß- und der andere mit Salzwasser - sowie im Spa. Außerdem gibt es ein Wassersportzentrum, ein Fitnesscenter und einen Yoga-Raum. Kleine Gäste sind im Kinderclub gut aufgehoben.

Besonders exklusiv sind die Private Pool Suites. Die 142 Quadratmeter großen Private Pool Suites verfügen über einen eigenen 22 Quadratmeter großen Pool und bieten außerdem eine Terrasse mit Liegen.

Die kulinarische Vielfalt Vietnams

Das kulinarische Angebot reicht von Gourmet-Cuisine über traditionelle Hausmannskost bis zu Klassikern, die von Street-Food inspiriert sind. Ganztägig ist das Restaurant und Grill „The Indochine" geöffnet. Weiter gibt es das Strandrestaurant mit Bar „Lang Viet Restaurant and Bar" und die elegante „Saigon Bar" in der Lobby. 24/7 steht selbstverständlich der Room Service zur Verfügung.

„The Indochine“ ist ein internationales Buffet- und à-la-carte-Restaurant, das vom Frühstück bis zum Abendessen internationale Gerichte serviert. Es liegt direkt neben der Lobby am großen Süßwasserpool. Mit seinen unterschiedlichen Bereichen wirkt es wie ein Mix verschiedener intimer Restaurants.