News von der weltgrößten Tourismusmesse

Nach drei Jahren Corona-Pause war Berlin heuer wieder Gastgeberin für die weltgrößte Tourismusmesse – die ITB. Am Messegelände waren rund 5.500 Aussteller aus 161 Ländern dabei, die fast 100.000 Fachbesucher*innen begrüßt haben. Wir haben einige Highlights für Sie zusammengefasst.

Die Aufbruchsstimmung ist nach den Jahren der Corona-Pandemie nun wieder ganz stark spürbar. Viele Hotels, Destinationen und Airlines können über extrem starke Buchungszahlen berichten.

Airlines im Aufwind: Mehr Flüge bei Qatar Airways

Die laut Skytrax Awards „Beste Airline der Welt“ fliegt künftig zwei Mal täglich ab Wien nach Doha. Von diesem Drehkreuz baut Qatar Airways den Sommerflugplan 2023 massiv aus, er wird um mehr als 655 wöchentliche Flüge im Vergleich zu 2022 erweitert. Sieben Ziele kommen komplett neu dazu, und zwar Chittagong, Juba, Kinshasa, Lyon, Medan, Toulouse und Trabzon.

Qatar Airways nimmt außerdem die Flüge zu 11 Zielen wieder auf: Peking, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesch, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah und Tokio Haneda. Für heuer sind außerdem Frequenzerhöhungen für mehr als 30 Ziele geplant, darunter eben auch Wien. Hier wird von 10 auf 14 Flüge pro Woche aufgestockt.

Peru startet neue Tourismus-Offensive

Mit der neuen Werbekampagne „Peru Now“ soll die Vielfalt des südamerikanischen Landes gezeigt werden: von der Küste in die Anden und bis in den Regenwald. Damit will Peru als abwechslungsreiches und sicheres Reiseziel auf die Bühne des internationalen Tourismus zurückkehren.

Die Werbekampagne zeigt alltägliche Momente genauso wie spektakuläre Landschaften, wie Machupicchu, die Oase Huacachina, den Gocta-Wasserfall, die Lagune 69 oder die Strände im Norden. Perus positives Image soll gestärkt, und Tourist*innen sollen inspiriert werden, das Land mit seiner Vielfalt an Erfahrungen, Kultur, Landschaften und Begegnungen in den drei Regionen Küste, Anden und Amazonas-Regenwald zu entdecken.

Neues aus Malaysia

Auch Asien ist wieder im touristischen Aufwind. Malaysia hat auf der ITB drei neue Highlights präsentiert, darunter der Gombak-Hulu Langat Geopark, der insgesamt siebte seiner Art in Malaysia. Der neue Geopark liegt im Bundesstaat Selangor auf der malaysischen Halbinsel und zeigt, dass der Ausbau ökotouristischer Attraktionen fester Bestandteil der Tourismusstrategie Malaysias ist.

Die Langkawi Development Authority stellte mit dem „Langkawi Green Geopark Package“ ein weiteres ökotouristisches Produkt vor. Der UNESCO Global Geopark Langkawi beherbergt eine der ältesten Felsformationen Südostasiens, die vor über 550 Millionen Jahren entstanden ist. Diese geologische Vielfalt hat eine ebenso reiche Vielfalt an Flora und Fauna hervorgebracht, die es für Reisende im Zuge des neuen Paketes zu entdecken gilt.

„The Soul of Malaysia“ ist das neue Werbevideo von Tourism Malaysia, das den Re-Start begleitet. Die Videokampagne lädt Reisende aus aller Welt ein, die Schönheit des Landes zu erleben, und zeigt, dass der Slogan „Malaysia Truly Asia“ immer noch Bestand hat, auch wenn sich das Land kontinuierlich weiterentwickelt.

Highlights in Singapur gratis erleben

Das Singapore Tourism Board hat auf der diesjährigen ITB sein neues Incentive-Programm für Urlauber*innen gelauncht: SingapoRewards. Internationale Besucher*innen, die bestimmte Voraussetzungen erfüllen (z.B. Einreise per Flug), können zwischen fast 40 Erlebnissen wählen und neue Attraktionen oder Touren sowie „Hidden Gems“ Singapurs kostenfrei erleben.

Viele der inkludierten Erlebnisse sind weniger bekannte Sehenswürdigkeiten oder bieten Zugang zu einzigartigen, exklusiven Aktivitäten abseits der bekannten Pfade. Zusammengefasst bietet das SingapoRewards-Programm neue Perspektiven auf Singapur, auch für wiederkehrende Besucher*innen. Ihren Gutschein erhalten Urlauber*innen nach einer kurzen Registrierung über die VisitSingapore-App oder die SingapoRewards-Microsite.