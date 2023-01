Ryanair hat ihren bisher umfangreichsten Sommerflugplan für Wien mit 75 Strecken angekündigt. Darunter sind drei neue Sommerrouten nach Kopenhagen, Helsinki und Tuzla. Aufgestockt werden die Frequenzen auf weiteren 30 Strecken zu Sonnen- und Städte-Reisezielen.

Ryanair wird im Sommer 2023 mehr als 800 wöchentliche Flüge von & nach Wien anbieten. Das entspricht einem Wachstum von rund 10% im Vergleich zum Sommer 2022. Das Wachstum wird noch untermauert durch eine 1,9-Milliarden-Dollar-Investition in 19 stationierte Flugzeuge in Wien und rund 570 direkte Arbeitsplätze für Besatzung und Ingenieure. Das erklärte Ziel von Ryanair: die Lufthansa-Tochter AUA soll in den nächsten Jahren zu überholt werden, um dann die größte Passagierfluggesellschaft in Wien zu sein.

Bei der Präsentation des neuen Sommerflugplanes in Wien sagt Ryanair Group CEO Michael O'Leary: „Ryanair freut sich, sowohl den Österreicherinnen und Österreichern, als auch den Urlauberinnen und Urlaubern, die nach Österreich kommen, im Sommer 2023 eine noch größere Auswahl und günstigere Tarife bieten zu können.“

Der Sommerflugplan 2023 von Ryanair für Wien im Detail: