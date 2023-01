Egal ob nur für eine Nacht, ein verlängertes Wochenende oder gleich einen Kurzurlaub: Wien ist immer eine Reise wert.

Und das nicht nur für Urlauber*innen aus dem Ausland, auch als Einheimischer kann man in der eigenen Bundeshauptstadt stets Neues entdecken. Wir haben den passenden Hoteltipp!

Preiswert, superzentral gelegen, stylisch und gemütlich – das ist das neue B&B Hotel Wien-Stadthalle. Wie der Name schon sagt, liegt das Haus mit seinen 135 Einzel-, Doppel- und Familienzimmer direkt neben der Stadthalle. Wer also beispielsweise für einen Konzertbesuch nach Wien kommt und eine Übernachtung dranhängen will, für den hat das Hotel sowieso die perfekte Lage. Aber auch der Westbahnhof, die Mariahilfer Straße sowie der Stephansdom sind mit den Öffis im Handumdrehen erreichbar.

Günstig übernachten in Wien

Die modernen Zimmer sind bereits ab 49 Euro pro Nacht buchbar und bieten dabei den gewohnt hohen Standard von B&B HOTELS: Kostenfreies WLAN und Sky-TV, eine regulierbare Klimaanlage und schallisolierte Fenster. Für einen guten Start in den Tag sorgt das tägliche Frühstücksbuffet. Das Hotel verfügt außerdem über das neue Barkonzept von B&B HOTELS. In der EVERYONE’s-Bar kann man es bei frisch gezapftem Bier, Cocktails oder einem Glas B&B Wein und einer Pizza gemütlich machen. Besonders praktisch, falls sich Pläne mal kurzfristig ändern: Check-in und Check-out sind am Automaten rund um die Uhr möglich. Zudem bietet die kostenfreie Stornierung am Anreisetag bis 19 Uhr ein möglichst flexibles Reiseerlebnis.

Neue Hotels für Österreich geplant

„Prunkvolle Sehenswürdigkeiten locken jährlich zahlreiche Reisende nach Wien. Wir sehen großes Potenzial für uns in Österreichs Hauptstadt, weshalb wir nun bereits das dritte B&B Hotel an diesem für uns wichtigen Standort eröffnet haben“, erklärt Max C. Luscher, CEO Central and Northern Europe von B&B HOTELS. „Wir setzen unsere Expansion in Österreich wie geplant fort!“