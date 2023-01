× Die Party-Hotspots in Kitzbühel

Der Hahnenkamm lockt an diesem Wochenende nicht nur alle Ski-Fans nach Kitzbühel, sondern vor Allem auch die Stars. Nach zwei Jahren Pause wird abseits der Piste wieder ordentlich gefeiert. Hier die Highlights auf einen Blick.

Spätestens im Jänner, wenn die Ski-Profis die legendäre Abfahrt von der Streif bestreiten und das berühmte Hahnenkamm-Rennen den Jetset in die Tiroler Alpen lockt, gehen die malerischen Bilder der 9.000-Seelen-Gemeinde Kitzbühel um die Welt. Der legendäre Wintersportort mit seinen einmaligen Pisten, spektakulären Aussichten und seiner Postkarten-Idylle war schon immer eine Wiege für anspruchsvolle Abenteuer:innen und hat auch in den letzen Jahren nichts an Anziehungskraft und Faszination verloren. Ganz im Gegenteil! Die luxuriöse Kleinstadt, am Fuße des Hahnenkamms, mit ihrer hohen Dichte an Prominenz, Kultur, Luxus-Hotels und Haubenlokalen ist begehrter denn je.

© Getty Images ×

Denn, vom 19.-22. Jänner findet das Comeback des wohl größten Society-Wochenendes Österreichs statt. Ganz egal ob Weißwurstparty beim Stanglwirt, Schnitzelessen bei Rosi Schipflinger, Hummer-Dinner im Kitzhof, die Legends Night beim Auwirt, die elitäre James-Bond-Party im Country Club oder die große KitzRaceNight im Mega-VIP-Zelt im Zielraum des Hahnenkammrennens – der Partyreigen in der Tiroler Gamsstadt meldet sich nach der Corona-Zwangspause in alter Pracht zurück. Ein Muss für die angesagten Promis wie Arnold Schwarzenegger und Andreas Gabalier, sowie alle Skisport-Begeisterten.

© Getty Images ×

Das sind die VIP-Hotspots für das Race-Weekend

Charity-Auktion & Kitz Race Night

Hochkarätig. Zum Auftakt des Hahnenkamm-Wochenendes lädt Donnerstagabend Arnold Schwarzenegger zur VIP-Auktion zugunsten seiner Klima-Charity. So werden Unternehmer Klemens Hallmann & Co. beim Stanglwirt unter anderem Arnies „Terminator-Lederjacke“ ersteigern. Am Samstag folgt dann die große KitzRaceNight im VIP-Zelt.

Weißwurstparty

Mega-Hüttengaudi am Fuße des Wilden Kaisers. Es ist eines der größten Events am Hahnenkammwochenende, wenn Familie Hauser zur traditionellen Weißwurstparty in ihren Stanglwirt lädt. Ein Pflichttermin für Arnold Schwarzenegger, Andreas Gabalier und DJ Ötzi. Auch Chart-Stürmerin Melissa Naschenweng zählt inzwischen zu den Stammgästen.

Kitz Race Club

Treffpunkt der Snow-City. Von Freitag bis Sonntag lädt der Kitz Race Club im Zielgelände der Streif zum Do&Co.-Buffet und Frühstück. Hier tummeln sich betuchte VIPs wie Victoria Swarovski, Hansi Hinterseer und zahlreiche Wirtschaftsgrößen aus dem In- und Ausland. Das 3-Tages-Ticket für den Race Club schlägt sich dabei mit wohlfeilen 5.500 Euro zu Buche – pro Person!

Der Party-Fahrplan für Kitzbühel

Donnerstag, 19. Jänner

Klima-Charity-Gala, Stanglwirt

James Bond Party, Countryclub

Freitag, 20. Jänner

Weißwurstparty, Stanglwirt

A1 Kitz Night, Rosi

Samstag, 21. Jänner