Salzkammergut: Die schönsten Ecken der Region

Das Salzkammergut, das sich über die drei Bundesländer Oberösterreich, Salzburg und die Steiermark erstreckt, hat seit Kaisers Zeiten nichts an Glanz verloren. Und ist im Frühling ein ­perfektes Ziel.

Ausseerland

Eingebettet in einen Kessel zwischen dem Dachsteinmassiv und dem Toten Gebirge, liegt das Ausseerland mit dem herrlich „tintenblauen“ Altausseer See. Die Landschaft eignet sich perfekt zum Wandern, Radfahren und zum Relaxen mit allen Sinnen. Folgen Sie auf den VIA ARTIS-Künstlerwegen – drei jeweils in sich geschlossenen Routen – den Spuren der Künstler. Die Wanderwege Via Artis Bad Aussee, Via Artis Altaussee und Via Artis Grundlsee reihen sich wie Perlen aneinander und lassen Sie in die landschaftliche Schönheit der Natur eintauchen. Hier findet Österreichs größtes Blumenfest, heuer von 1. bis 4. Juni, statt. Im Mittelpunkt stehen die Narzissenfiguren in ihrem prächtigen weißen Blütenkleid, die im Zentrum von Bad Aussee bestaunt werden können.

© Getty Schafberg ×

Traunsee-Almtal

Die Region Traunsee-Almtal hat sich in den letzten Jahren zu einem wahren Kulinarik-Hotspot entwickelt. Das Wirtshausfestival FELIX 2023 (wirtshausfestival.at) lädt von 24. März bis 1. Mai in die Region Traunsee-Almtal. Zu den Highlights zählen eine lustige Knödel-Schifffahrt am Traunsee, spannende Zero-Waste-Wirtshausküche und unterhaltsame Kinderkochkurse.

Im Bootshaus im Seehotel Das Traunsee steht beim Gault Millau-Koch des Jahres 2023, Lukas Nagl, der heimische Fisch im Fokus. Gemeinsam mit dem Küchenchef des Wirtshausees Poststube 1327, Stefan Griessler, präsentiert das Team der Traunseehotels am 26. März die Vielfalt aus heimischen Gewässern bei einem kreativen Fischmenü mit entsprechender Weinbegleitung.

Fuschlseeregion

Sechs Orte bilden die Fuschlseeregion im Salzkammergut, nur einen Katzensprung von der Mozart-Stadt Salzburg entfernt: Fuschl am See, Faistenau, Koppl, Hintersee, Ebenau und Hof bei Salzburg. Der türkisfarbene Fuschlsee und der moosgrüne Hintersee zählen zu den Herzstücken der Region.

© Getty Ort Fuschl ×

Traumhafte Ausblicke auf den See und die umliegende Bergwelt sowie Einblicke in verschiedene Waldtypen, Wiesen und Weiden erwarten die Wanderer und Ausflügler auf dem Rundweg um den Fuschlsee.

Die Region selbst wartet mit über 400 Kilometern markierten Wanderwegen sowie zahlreichen urigen Hütten auf, die zur Einkehr laden. Direkt am Ufer des herrlichen Gewässers mit Trinkwasserqualität lässt sich die Natur entspannt genießen. Wie wäre es mit einer Bootsfahrt über den Fuschlsee? Mit der elektrisch betriebenen Holzzille geht es von Fuschl am See zur Schlossfischerei in Hof bei Salzburg. Weiteres Highlight: Ein Ausflug auf den Schafberg: Hinauf geht’s mit der historischen Zahnrradbahn. Er zählt zu den schönsten Aussichtspunkten im Salzkammergut und bietet einen Rundumblick auf die Seen der Region – neben dem Wolfgangsee kann man auch den Attersee und den Mondsee entdecken.

Mondsee

Rund um den Mondsee bieten sich vielfältige Aktivitäten im Freien an: Wandern, Radfahren, Reiten oder Golfen. Begeisterte Rennradfahrer können auf der Rennradstrecke zwischen Attersee und Mondsee nebenbei die reizvolle Landschaft rund um das mächtige Höllengebirge und die beiden türkisblauen Gewässer auf sich wirken lassen. Entlang der gemütlichen Route findet man zahlreiche Sonnenplätze, die zu einer Rast einladen. Wanderfreaks besteigen die Drachenwand, die zu den schönsten Touren im Salzkammergut zählt. Man kann den Gipfel entweder von St. Lorenz auf der Seite des Mondsees oder von Fuschl aus erreichen. Kurz vor dem Gipfel sollte man keinesfalls den Blick durch das Drachenloch versäumen.

Bad Ischl

Seit Kaisers Zeiten genießt Bad Ischl – das 2024 sogar europäische Kulturhauptstadt wird – einen hervorragenden Ruf als Kur-stadt und punktet mit exklusiver Thermen-Wellness. In der Salzkammergut Therme Bad Ischl wird ein vielfältiges Kurprogramm geboten. Neben Kurgästen kommen hier auch Kulturinteressierte auf ihre Kosten: Das ganze Jahr über finden in Bad Ischl eine Vielzahl an Veranstaltungen statt. Von Operette über Kurmusik und Jazzkonzerten bis hin zu Kabarett wird viel Abwechslung geboten. Ein besonderes Bergerlebnis erwartet die Gäste auf der Katrin, dem Hausberg der Kaiserstadt. Mit der Katrin Seilbahn geht es auf 1.400 Meter Seehöhe in das Naturschutzgebiet. Bei der Bergstation und Katrin Alm warten gemütliche Liegestühle zum Sonnetanken!

© Getty Katrin Seilbahn in Bad Ischl ×

Hallstatt

Hallstatt zählt mit seinen übereinander geschachtelten Häusern zu den schönsten Seeorten der Welt. Erkunden Sie den UNESCO-Welterbeort im Rahmen eines Hörspaziergangs mit 51 Stationen. Kopfhörer und MP3-Player zum Audio-Themenweg können Sie unkompliziert in der Hallstätter Tourismusinformation (hallstatt.net) ausleihen.