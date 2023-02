30 Jahre Disneyland

Das 30-jährige Jubiläum feiert Disneyland Paris mit einem komplett renovierten Schloss im Disneyland-Park und neuen Attraktionen im brandneuen Bereich Avengers Campus (Walt Disney Studios Park).

Am 12. April 1992 öffnete das Disneyland Paris erstmals seine Tore – Walt Disneys Traum wurde damit auch in Europa wahr. Was mit Micky und Minnie Maus begann, hat sich inzwischen zu einer Welt aus Filmklassikern und neuen Geschichten aus den Franchisen Disney, Pixar, Star Wars und Marvel entwickelt. Heute ist der Freizeitpark vor den Toren von Paris die beliebteste europäische Touristenattraktion. Es ist eine einzigartige Welt der Magie und Kinderträume, und wer hier einmal in seinem Leben war, vergisst diesen Aufenthalt nie. 2022 wird der Freizeitpark 30 Jahre alt, und das wird mit vielen Events und neuen Attraktionen gefeiert.

Große Neuigkeiten. Das 30-jährige Jubiläum feiert Disneyland Paris mit einem komplett renovierten Schloss im Disneyland-Park und neuen Attraktionen im brandneuen Bereich „Marvel Avengers Campus“ (Walt Disney Studios Park). Außerdem wird es neue ­Unterhaltungs-Shows geben und der Walt Disney Studios Park wird erweitert.

Drohnenspektakel. Bis zum 8. Mai 2023 erhellt eine brandneue Drohnenshow die Nacht im Walt Disney Studios Park. Bis zu 500 Drohnen und atemberaubende Spezialeffekte entführen Sie in die heldenhafte Welt von MARVEL. Dieses den Marvel-Superhelden gewidmete Spektakel ist weltweit einzigartig in einem Disney-Park und kombiniert Musik, Lichter, Pyrotechnik und energieeffiziente Videoprojektionen, welche die Superkräfte von Captain America, Captain Marvel, Scarlet Witch und – erstmalig in Disneyland Paris – Shang-Chi in den Himmel zeichnen.

Disney Dreams. Die Schöne und das Biest, Der Glöckner von Notre Dame, Der König der Löwen, Rapunzel – Neu verföhnt und viele weiteren Geschichten aus der Welt von Disney und Pixar. Es ist die Rückkehr der beliebten Abendshow Disney Dreams aus dem Jahr 2012, welche ein Feuerwerk aus Farben und Licht mit modernster Technologie, schillernden Projektionen, Laserelementen, Fontänen und pyrotechnischen Effekten kombiniert. Die für die Darbietung verwendete Mapping-Technologie erzeugt zudem die Illusionen von rotierenden Türmen und schwingenden Bewegungen an den Wänden des Dornröschenschlosses. Ein Feuerwerk aus Farben und Licht mit modernster Technologie vor dem berühmten Schloss. Eine Show, die alle Kinderaugen (und die ihrer Eltern) mit Sicherheit zum Leuchten bringen wird.

Übrigens: Disneyland Paris ist viel mehr als ein Themenpark: Der Disney-Zauber wird im Disneyland-Park, im Walt Disney Studios Park und in den zauberhaft thematisierten Disney-Hotels zum Leben erweckt. Über 50 Attraktionen bieten einzigartige Erlebnisse, die unvergessen bleiben.