Kroatien mit der Familie

Familienfreundlich. Traumstrände und eine kurze Anreise: Kroatien steht bei Familienurlauben hoch im Kurs. Das Land an der Adria bietet mit seinem milden Klima und dem kristallklaren Wasser beste Bedingungen. Wir haben die besten Tipps für Familys.

Kroatien zählt zu einem der beliebtesten Urlaubsländer. Besonders Familien finden hier zahlreiche Möglichkeiten vor. Eine umfangreiche Auswahl an Aktivitäten für Groß und Klein lockt im Land an der Adria. Crovillas, Experte für Ferienhäuser in Kroatien, gibt Ausflugstipps für den Familienurlaub 2023 im Balkanstaat. Insider der Region verraten ihre Lieblingsabenteuer: vom Wasser-oder Naturpark bis zur Crazy-Cars-Show.

Actionreich

Für adrenalinsuchende Eltern und Kinder bietet Kroatien ein vielfältiges Angebot. Spektakuläre Rutschen und Wellenpools in mehreren Aquaparks oder Kletterwände und Katapults im Glavanipark sorgen für gemeinsamen Spaß. Aus dem Staunen kommen Kinder auch im Dinopark Funtana kaum mehr heraus. Denn Istrien gilt als einzige Mittelmeerregion mit Knochenfunden von Urzeittieren. Passend dazu warten hier Live-Shows mit lebensgroßen Dinosauriern oder Fahrgeschäfte wie ein Ritt mit dem Flugsaurier. Wer es noch wilder mag, ist bei Crazy Cars goldrichtig: Auto-,Motorrad-,Quads-und Triks-Live-Rennen mit professionellen Stuntakteuren versetzen Jung und Alt ins Staunen. Auch verschiedene Adrenalinparks bieten sich als perfekter Ort an, um seine Grenzen auszutesten. Hier wachsen Familien durch einmalige Erlebnisse noch näher zusammen. Der Abenteuerpark Sky Fox Porec beispielsweise bietet Kletterparcours nach Altersklassen an. Die kleinsten Gäste meistern dabei Pilz-Lauf, Rodeln, Tunnellaufen und sogar ein Trapez. Ältere Kids freuen sich nach dem Klettern noch über Quick Jumps aus zehn Metern Höhe oder eine Riesenschaukel.

© Getty BiVillage nahe Pula ×

Städte erkunden

Neben Erlebnisparks hält Kroatien einzigartige architektonische und kulturelle Highlights bereit. Wer in Zentralistrien unterwegs ist, besucht unbedingt Hum: Die kleinste Stadt der Welt mit rund 30 Einwohnern. Das mit Kupferplatten verzierte Stadttor entführt in eine eigene Welt. Denn dort warten Spezialitäten wie lokale Öle, Trüffel oder -für die Großen -der istrische Schnaps Biska auf genussvolle Verkostungen. Aufgeregte Kinderaugen entstehen auch im über 2.000 Jahre alten Amphitheater Pula, denn in der Arena kämpften einst Gladiatoren. Auch heute finden noch Inszenierungen statt, bei denen eine eigene Gladiatorenschule ihre Kampfkunst zeigt. Für Familien eine richtige Zeitreise zurück in die Antike. Durch das gut ausgebaute Straßennetz steht auch einem entspannten Roadtrip von einer Stadt zu nächsten nichts im Weg.

© Getty Amphitheater Pula ×

Naturparadies

Außerhalb der Ortschaften begeistert Kroatien mit seinen schönen Wäldern, Naturparks und weitläufigen Wanderrouten. Ein weiterer Insidertipp: Für aktive Familien bietet Kamenjak an der Spitze Istriens ein Naturparadies zum Radfahren, Paddeln und Surfen. Für eine erholsame Pause sorgen gemütliche Strandrestaurants. Die Unterwelt der istrischen Halbinsel lässt sich in faszinierenden Höhlen, wie der Grotte Baredine, entdecken. Das Naturdenkmal zeigt unterirdische Skulpturen und sogar einen See unter der Erde. Auch die größte Höhle Mramorica mit ungewöhnlichen Formen birgt spannende Geschichten aus fernen Zeiten. Wasserfälle soweit das Auge reicht gibt es im Krka Nationalpark, einem riesigen Areal, das Abenteuerlustige per Bootstour erkunden.

© Getty Naturpark Krka ×

Badespaß

Mehr als 1.000 Inseln mit kristallklarem Wasser und fast 6.000 Küstenkilometer an der Adria -Kroatiens Strände lassen Familienherzen höherschlagen. An der Makarska Riviera warten viele besonders schöne Küstenabschnitte, an denen Kinder beim Schnorcheln die faszinierende Unterwasserwelt entdecken. Weißer Kies und türkises Wasser erinnern hier an die Karibik. Auch Strände mit Rutschen wie am Makarska Beach sorgen für spaßige Urlaubstage. Kultur, Natur und Baden gleichermaßen vereinen lassen sich im malerischen Küstenort Funtana. Dieser bietet neben Weingärten, Olivenhainen und üppiger Vegetation herrliche Strände mit einzigartigem Inselpanorama. Auch die märchenhafte Kleinstadt Vrsar offenbart Eltern und Kindern das einzigarte Flair Kroatiens: Neben der romantischen Altstadt und der mit Palmen gesäumten Uferpromenade genießen Familien versteckte Badebuchten. Die flach abfallenden Kieselstrände mit Unterhaltungsund Sportmöglichkeiten sorgen für eine perfekte Kombination aus Action und Entspannung.