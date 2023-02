Es muss nicht immer Schladming, Kitzbühel oder Obertauern sein. Wie wär´s mal mit Sonnenskilauf in Bulgarien? In Bansko im Pirin-Gebirge findet man nicht nur ein Skigebiet mit Weltcup-Format, sondern auch eines der besten Hotels des Landes.

Entdecken Sie mit der ReiseLust24.at das Kempinski Hotel Grand Arena Bansko!

Bis zu vier Mal täglich geht’s mit Austrian Airlines und Ryanair in gut einer Stunde von Wien nach Sofia, die Hauptstadt Bulgariens. Von dort sind´s dann noch gemütliche 2 Stunden mit dem Mietwagen bis ins Pirin-Gebirge, das spirituelle Herzen des Landes und UNESCO-Weltnaturerbe. Hier liegt Bansko, eine malerische Stadt und zugleich der sich am schnellsten entwickelnde Wintersport-Ort am ganzen Balkan. Die einzigartige Mischung aus modernem Skigebiet, alten bulgarischen Traditionen und jeder Menge Entertainment hat mittlerweile auch die hippe Community der Digitalen Nomaden für sich entdeckt. Hier trifft man also Einheimische genauso wie Remote Worker aus der ganzen Welt, Familien genauso wie die Spitzensportler während des Ski-Weltcups. Gerade erst waren auch die Weltklasse-Profis beim FIS Snowboard World Cup in Bansko zu Gast.

© kempinski.com ×

Das beste Ski-Hotel in Bulgarien

Rund 75 Pistenkilometer und 14 Lifte erwarten dich in Bansko. Das Skigebiet geht hinauf auf bis zu 2.600 Meter. Von ganz oben führt eine geniale, 16km lange Abfahrt direkt bis in Stadt – genauer gesagt, bis vors Kempinski Hotel Grand Arena Bansko. Es ist nicht nur das einzige Ski in/Ski out-Hotel der Stadt und liegt direkt gegenüber der Talstation der modernen Gondelbahn. Das Fünf-Sterne-Luxushotel ist bei den World Travel Awards 2022 erneut als Bulgariens führendes Lifestyle-Hotel und als bestes Ski-Hotel ausgezeichnet worden. Auch die Awards für das beste Hotel Spa und das beste Hotel-Restaurant des Landes hat das Kempinski neuerlich abgestaubt.

© kempinski.com ×

Suiten mit eigener Sauna und Jacuzzi

Unter den knapp 160 Zimmern im alpin-schicken Style befinden sich wahre Highlights. So haben beispielsweise alle Executive-Zimmer direkten Zugang zum Spa. Die Juniorsuiten wiederum bieten von der obersten Etage einen Blick in den Sternenhimmel. Die elegant eingerichteten Alpine-Suiten verfügen über eine eigene Sauna und Jacuzzi. Und die exklusive Panorama Suite schließlich ist der einzige Ort in Bansko, der einen Panoramablick auf die Skipisten und das Pirin-Gebirge bietet, während man im Bett liegt.

© kempinski.com ×

Das beste Hotel-Spa in Bulgarien

Perfekte Entspannung für die müden Muskeln findet man nach einem sportlichen Tag auf der Piste im nagelneuen Kempinski The Spa. Vom beheizten Außenpool und vom Whirlpool aus blickt man nochmal hinauf zu den schneebedeckten Gipfeln und Hängen. Danach geht’s weiter ins Aroma-Dampfbad oder eine der vier verschiedene Saunen, sowie abschließend in den energetisierenden Schneeraum. Mit einer Fläche von 1.200 m² ist der Spa-Bereich einer der größten und am besten ausgestatteten des Landes.

Das beste Hotel-Spa in Bulgarien 1/3

2/3

3/3 © kempinski.com © kempinski.com © kempinski.com

Die besten Restaurants in Bansko

Das Gallery Restaurant im Kempinski Bansko bietet täglich ein Frühstücksbuffet mit mehr als 100 verschiedenen Produkten. Abends begeben sich die Gäste bei den täglichen Themenbuffets auf eine kulinarische Reise um die Welt. Serviert werden abwechselnd italienische, französische, asiatische, mediterrane sowie traditionelle bulgarische Küche, ergänzt durch folkloristische Live-Unterhaltung.

Das Gourmetrestaurant „Come Prima“ wiederum bietet ein romantisches Ambiente, mediterrane Küche und ein Fünf-Sterne-Service mit italienischem Flair. Live-Cooking durch das internationale Küchenteam unter der Leitung von Executive Chef Nikola Todorov in der offenen Küche schafft dazu ein einzigartiges Erlebnis. Das Come Prima wurde bei den World Culinary Awards als „Bulgariens bestes Hotelrestaurant 2022“ ausgezeichnet.

Die besten Restaurants in Bansko 1/2

2/2 © kempinski.com © kempinski.com

In der heurigen Wintersaison hat auch die Sushi Bar & Teppanyaki Grill im Kempinski mit komplett neuem Interieur ihre Pforten geöffnet. Die Gäste können eine Vielzahl japanischer Köstlichkeiten genießen, die nach authentischen Rezepten von professionellen asiatischen Köchen zubereitet werden. Dazu wird eine unglaubliche Kochshow geboten, im einzigen Restaurant in der ganzen Region mit drei Teppanyaki-Tischen.