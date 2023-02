× Neu in Salzburg: Das Haven Mountain Retreat

Diese Kombination klingt wahrlich vielversprechend: Das Haven Mountain Retreat im St. Johanner Alpendorf im Pongau steht für die Unabhängigkeit eines Ferien-Appartements, kombiniert mit dem Komfort eines Superior Hotels.

Der Einkehrschwung in das neue Kleinod der Familie Höllwart ist direkt von der Piste aus möglich. Aufgrund der zentralen Lage am Berg wird das im Dezember 2022 neu errichtete Aparthotel laut Julia Höllwart, Geschäftsführerin von Haven Mountain Retreat, liebevoll als „Freihafen in den Alpen“ bezeichnet: „Uns war es von Anfang an wichtig, dass Haven-Bewohner*innen komplett unabhängig sind, ihren Urlaub selbstbestimmt gestalten und dabei ein hohes Maß an Komfort genießen können. Insgesamt bieten wir 34 Appartements, die mit hochwertigen Naturmaterialien und einzigartigem Interior überzeugen.“ Die Mehrzimmer-Appartements wurden für Familien, Paare und Freund*innengruppen konzipiert und sind in den Größen zwischen 50 bis 87 Quadratmetern buchbar. Vor allem der Wellnessbereich spielt alle Stückeln, der mit einer feinen Saunalandschaft sowie einem ganzjährig beheizten Outdoor-Pool inklusive 360-Grad-Panoramablick glänzt.

Ein Concierge zum Verlieben

Allein die Fassade aus schimmernden „Burned Wood“ verleiht dem Haven Mountain Retreat schon von außen etwas Magisches. Im Innenbereich wird es noch besser. Helles Eichenholz strahlt Wärme und Gemütlichkeit aus. Frisch und modern wirkt das à la carte Rooftop Restaurant „deck7“. Doch viel wichtiger ist: Kulinarisch werden die Gäste hier auf höchstem Niveau verwöhnt. Mit internationalen sowie Salzburger Spezialitäten am Teller – und edlen Weinsorten im Glas. „Äußerst beliebt ist auch unser umfassender Concierge-Service, der für einen hohen Gästekomfort sorgt und rund um die Uhr zur Verfügung steht. Die hauseigene Skischule und Verleihstation sowie eine perfekte Infrastruktur mit Tiefgarage und E-Tankstelle runden unser Angebot optimal“, betont Höllwart.

210 Pistenkilometer warten

Auf die Piste geht es über das Rooftop – somit lassen sich Ski und Snowboard direkt vor der Haustür anschnallen. Danach wartet auf die Gäste die pure Vielfalt: Allein das Skigebiet Snow Space Salzburg, das Wagrain, Flachau und „JO“ Salzburg vereint, umfasst 210 Pistenkilometer, 12 Gipfel, 60 Skihütten und 70 Seilbahnanlagen. Die abwechslungsreichen Angebote auf und abseits der Pisten stehen im Einklang mit dem Haven-Motto der Familie Höllwart: „Jeder Tag anders und immer gleich gut.“