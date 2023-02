Die Raxalpe in den Wiener Alpen in Niederösterreich präsentiert sich in der kalten Jahreszeit majestätisch schön. In den Genuss dieses Naturparadieses kommen Ausflügler*innen dank der Rax-Seilbahn, die Gäste im Pendeltakt sicher und bequem auf die 1.546 Meter hoch gelegene Bergstation befördert.

© Scharfegger's Raxalpen Resort ×

„Es ist die Stille und einzigartige Landschaft, die hier oben am Rax-Plateau unsere Gäste so verzaubert. Nur der Schnee knirscht im Rhythmus der Wanderung“, freut sich Bernd Scharfegger, Geschäftsführer von Scharfegger’s Raxalpen Resort, über die winterlichen Bedingungen.

Das Schneeschuhequipment lässt sich in heurigen Wintersaison in Kombination mit dem Kauf des Online-Tickets für die Rax-Seilbahn erwerben. Das Ausleih-Equipment (Schuhe und Stöcke) kostet somit statt 14,00 nur noch 12,00 Euro. Ein gutdurchdachtes Farbleitsystem am Berg gibt beim Schneeschuhwandern die Richtung vor, wählbar sind insgesamt drei Routen mit unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen. Schneeschuhe und Stöcke sind in der Verleihstation des Raxalm-Berggasthofs erhältlich, der darüber hinaus bekannt für köstliche Hüttengerichte ist. Eine kulinarisch äußerst reizvolle Alternative ist das Ottohaus, das auch in der Wintersaison temporär geöffnet hat.

© Arthur Michalek ×

Wintersaison auf der Rax

Die Rax-Seilbahn in den Wiener Alpen in Niederösterreich zählt zu den großen Gewinnern in der laufenden Wintersaison. Scharfegger: „Die Suche nach Alternativen zum Skifahren in Niederösterreich ist groß, wir verzeichneten in den letzten Wochen einen verstärkten Anstieg bei der Seilbahn.“ Die Anreise in das Wanderparadies erfolgt unkompliziert. Ein stark ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz ermöglicht einen komfortablen Umstieg vom Auto auf Bahn & Co. In nur einer Stunde ist die erste Personen-Seilschwebahn Österreichs öffentlich von der Bundeshauptstadt erreichbar.

© Arthur Michalek ×

Highlights auf der Rax

01. – 28. Februar: 1 + 1 Gratis-Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Studierende

(Berg- und Talfahrt) für Studierende 04. + 05.02., 13.+14.02, 20.+21.02.: Gratis-Schneeschuhverleih für Kinder (6 bis 14 J.) in den Semesterferien

(6 bis 14 J.) in den Semesterferien 18. – 21. Februar: Faschingstage auf der Raxalpe: Gratis-Krapfen für alle Kinder im Raxalm-Berggasthof

im Raxalm-Berggasthof Faschingsdienstag 21.02.: 50% Ermäßigung auf ein reguläres Berg- und Talfahrtsticket mit der Rax-Seilbahn, egal ob verkleidet oder nicht.

06. – 10. März: 1 + 1 Gratis-Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Frauen

13. – 17. März: Ermäßigte Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Singles

20. – 24. März: 1 + 1 Gratis-Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Senior*innen

27. – 31. März: 1 + 1 Gratis-Seilbahntickets (Berg- und Talfahrt) für Männer

Die ermäßigten Tickets für die Berg- und Talfahrt mit der Rax-Seilbahn sind online buchbar und belaufen sich auf 31,00 Euro pro Person.