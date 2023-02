× Segeln in der Karibik

Die Karibik gilt als das Top-Segelrevier der Welt. Sie müssen freilich nicht Ihr eigener Kapitän sein – mit Skipper lockt ein komfortabler und problemloser Segelurlaub mit den besten Ankerplätzen und Schnorchelrevieren.

Die Segelreviere in der Karibik zählen zu den schönsten der Welt. Das Beste daran: Eine Yachtcharter um Antigua, Grenada oder durch die British Virgin Islands ist auch ohne Segelschein möglich. Ein professioneller Skipper führt sicher und mit so manch einem Geheimtipp durchs gebuchte Revier. Mit Gourmetkoch wird die Wunsch-Yacht zudem zum privaten All-inclusive-Resort für intensive Verwöhnzeit.

Grenada. Ein Hauch Muskat liegt in der Luft über der Gewürzinsel Grenada, die immer passende Verhältnisse und Spaß für Segler bereithält – egal, welcher Kurs anliegt. Eingebettet in ein Kaleidoskop aus Pastellfarben ist die The Moorings Basis im Hafen von St. George’s eine der schönsten der Karibik. Mit Grand Anse Beach wartet nahe der Hauptstadt der Inselnation zudem einer der schönsten Strände der Welt. 45 schwarze und weiße mehr sind über die drei Haupt- und kleinere Nachbarinseln verteilt. Das klare Wasser lädt zum Schnorcheln, Tauchen, Windsurfen oder Kayaking ein. Wo und wann die Gäste die besten Bedingungen vorfinden, weiß der Skipper, stellt die Ausrüstung bereit und behält die Schnorchler im Blick, während sie sich – beispielsweise auf dem ein­samen Sandy Island vor der Küste von Carriacou – der faszinierenden Unterwasserwelt hingeben. Auf der kleinen Nachbarinsel Petite Martinique lohnt ein Landausflug in den Regenwald mit einem kühlen Bad in einem der vielen Wasserfälle. Zum Sundowner in Prickly Bay, die unter Fahrtenseglern als eine der besten Ankerplätze gilt, spielen häufig Steeldrum-Bands.

© Getty ×

British Virgin Islands. Gleich­mäßige Passatwinde, kurze Entfernungen und geschützte Gewässer – die Britischen Jungferninseln sind ein ideales Revier für Anfänger.

Wer Abenteuer sucht, den bringt der Skipper zum sagenumwobenen Norman Island, das Inspiration für Robert Louis Stevensons „Die Schatzinsel“ bot. Südlich der Hauptinsel Tortola tauchen abenteuerhungrige Segler auf den Spuren von Käpt’n Blackbeard in die Welt der Piraten ein: gesunkene Schiffswracks, geheimnisvolle Höhlen und urige Bars.

© Getty ×

Antigua. Inmitten der Inseln über dem Winde lässt Antigua segelbegeisterte Herzen höher schlagen. Für Yachturlauber ist es ein Insel-Hopping-Paradies mit unverwechsel­barem karibischen Flair, Nachtleben und ­maritimer Geschichte. Zu den Höhepunkten auf Antigua gehört das Schnorcheln an unberührten Riffen mit den gefährdeten Karettschildkröten. Taucher werden die im tiefblauen Wasser liegenden Wracks, die Säulen des Herkules und Antiguas weltberühmten Sunken Rock schätzen. Direkt vor Antiguas Ostküste ist das unbewohnte Green Island ein kleines Refugium für exotische Vogelbeobachtungen und unvergleichliche Entspannung.

© Getty ×

Infos zu Ihrem Segeltörn mit Skipper in der Karibik

Schlafen

Preisbeispiel Crewed Yacht Charter in der Karibik. Eine Woche Crewed Yacht Charter mit Skipper und Koch ab/bis Grenada auf einem Moorings 4500 Katamaran kostet im März 2023 ab 15.999 Euro. Das entspricht 2.667 Euro pro Person bei einer Belegung mit sechs Gästen. Der Preis schließt die Unterbringung in komfortablen Doppelkabinen, alle Mahlzeiten, Snacks, alkoholische und nichtalkoholische Getränke an Bord, Betriebskosten, eventuelle Liegegebühren und Wassersportausrüstung ein. Für Charter mit mehr als acht Gästen steht zusätzlich ein(e) Steward(ess) an Bord bereit, um ein Höchstmaß an Service zu gewährleisten. Crewed Yacht Charter mit The Moorings ist in 15 Ländern weltweit möglich.

Der Online-Katalog mit Informationen zu Revieren, Yachtbeschreibungen und Allgemeinem kann angefordert werden unter: www.moorings.de/katalog

Essen &Trinken

Saba Rock/British Virgin Islands. Den berühmtesten Cocktail der Karibik, den Painkiller, muss man einmal zumindest an einer Kult-Adresse zu sich nehmen. Dafür ankert der Skipper beispielsweise vor dem paradiesischen Saba Rock und chauffiert seine Gäste im Dinghy zum gegenüberliegenden Bitter End Yacht Club. sabarock.com