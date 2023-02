Das gemütliche und dennoch lebendige Durban ist Südafrikas drittgrößte Stadt. Sie liegt am Indischen Ozean, besitzt den größten Hafen Afrikas und ist eines der beliebtesten Badeurlaubsziele der Südafrikaner.

Surfer schwören auf die Wellen vor der Küste von „Durbs“, so wie die Einheimischen ihre Stadt liebevoll nennen. Hier treffen Besucher auf eine interessante Mischung aus urbaner Zulu-Kultur, einem großen indischen Bevölkerungsanteil sowie Südafrikanern britischer Abstammung.

Video zum Thema: Durban Südafrika

Die Strände von Durban

Mit seinem ganzjährig warmen, subtropischen Klima zieht Durban viele Badeurlauber und Surfer an. Die Strände der Stadt erstrecken sich über fast acht Kilometer, wobei auf die bekanntesten Strände North Beach und South Beach an der berühmten Strandpromenade „Golden Mile“ allein drei Kilometer entfallen. Es gibt Strandabschnitte für Schwimmer und Surfer, Hainetze und Brandung inklusive. Nördlich von Durban liegen die Badeorte Ballito und Umhlanga mit erstklassigen Hotels.

© southafrica.net ×

Die Strandpromenade von Durban

Die belebte Strandpromenade „Golden Mile“ ist gesäumt von Hochhäusern, Hotels und einigen Restaurants, in denen man neben indischen Curries auch herrliches Seafood bekommt. Eine Spezialität Durbans ist das 'bunny chow', ein ausgehöhltes halbes Brot mit Curry gefüllt. Auch Jogger, Walker und Radfahrer lieben diesen Ort. Wer ein landestypisches Souvenir erstehen möchte, schaut sich bei den vielen Händlern um, die afrikanisches Kunsthandwerk anbieten. Am gepflegten Strandabschnitt North Beach finden sich zahlreiche Vier-Sterne Hotels.

© southafrica.net ×

Das Nachtleben in Durban

Etwa zehn Fahrminuten von der Strandpromenade „Golden Mile“ entfernt liegt die Florida Road mit ihren sorgfältig restaurierten historischen Gebäuden. Sie ist Durbans Ausgehviertel Nummer eins. Hier haben Besucher die Qual der Wahl aus über 30 Restaurants, darunter authentische indische Küche, Galerien, Boutiquen mit afrika- nischer Designerkleidung sowie Bars und Clubs. Wenn die Restaurantküchen geschlossen werden beginnt das Bar- und Clubleben.

© southafrica.net ×

Klettertour am Fußball-Stadion

Für die FIFA Fußball-WM 2010 wurde am nördlichen Ende der Strandpromenade das architektonisch eindrucksvolle Moses Mabhida Stadion gebaut. Von der Aussichtsplattform auf dem 104 Meter hohen Stahlbogen, der das Stadion überspannt, genießt man einen sehr schönen Rundblick über die Stadt und das Meer. Für Wagemutige werden Klettertouren und ein „Stadion-Swing“ am Bungee-Seil angeboten.

© southafrica.net ×

Die Durban Botanic Gardens

Der botanische Garten Durbans ist der älteste, noch intakte Botanische Garten auf dem afrikanischen Kontinent. Die Gärten zeigen heimische sowie exotische Pflanzen aus den Subtropen, darunter eine große Anzahl an majestätischen Baumarten, die die Landschaft prägen. Hier werden bedrohte Arten, darunter Zykaden und Palmen, aktiv geschützt. Die Orchideensammlung ist bemerkenswert.

Der Schlangepark von Durban

Fitzsimmon`s Snake Park beheimatet mehr als 100 unterschiedliche Schlangenarten, wobei der Schwerpunkt auf heimischen Arten liegt - darunter Mambas, Cobras und Puffottern. Auch große Reptilien wie Iguanas, Schildkröten und Krokodile sind hier zu bewundern. Tägliche Vorführungen und Expertengespräche ermöglichen tiefe Einblicke in die Welt der Schlangen.

Valley of a Thousand Hills

Eine grüne Oase weit weg vom Trubel der Stadt ist das legendäre „Valley of 1000 Hills“ mit seinen sattgrünen Hügellandschaften gespickt mit traditionellen Zulu-Dörfern. Auf geführten Touren kann man in das lokale Dorfleben eintauchen und die Gastfreundschaft einer Zulu-Familie beim Essen in ihrer traditionellen Rondavel-Hütte genießen. Nach halbstündiger Fahrt ab Durban erreicht man die wunderschöne Gegend, die nach den unzähligen Hügeln benannt ist, die sich bis zum mächtigen Umgeni River erstrecken.

© southafrica.net ×

Outdoor-Abenteuer in Durban

Durban bietet eine große Auswahl an Outdoor-Abenteuern, die dank des warmen Klimas das ganze Jahr über zu erleben sind: Tiefseefischen, Delfin-Touren, Jet Ski, Haitauchen im Käfig, Quadfahren, Tauchen, Wandern, Mountainbiking, Kanufahren, Golfen und Bootstouren.

© visitdurban.travel

Special Interest-Touren in Durban

Durbans Art Deco Society hat reizvolle Spaziergänge auf den Spuren der Art-déco-Architektur der Stadt zusammengestellt. Die Stilrichtung findet sich vor allem in Wohnblocks wieder, die zwischen den 1930er und 1940er Jahren erbaut wurden. Das Colonial Mutual Building besticht mit seinen klassischen Art-déco-Elementen und stilisierten, afrikanischen Tierskulpturen - eine Hommage an die Lage des Gebäudes. Hier lassen sich die wohl einzigen Art-déco-Antilopen der Welt bewundern.

Das KwaZulu-Natal Sharks Board Maritime Centre of Excellence schützt die Badestrände der Region seit über 50 Jahren vor Haiattacken. Hier wird Forschung und Bildungsarbeit großgeschrieben. Besucher können die Marine Ranger auf ihren frühmorgendlichen Bootsfahrten zu den Hainetzen, die vor der Küste von Durbans Golden Mile gespannt sind, begleiten. Mit etwas Glück lassen sich dabei auch ein paar Delfine, Wale und Meeresvögel beobachten.