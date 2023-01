× Sydney: Die Besten Hotspots der Aussie-City

Als Veranstalter-City der WorldPride 2023 rückt die Australien-Stadt Sydney wieder in den Fokus aller. Die Metropole hat aber auch viel zu bieten: Hippe Trendviertel, ein pulsierendes Nachtleben und Beach-Fun an einem der schönsten Strände der Welt.

Von Sydney CBD bis Newtown -jeder Bezirk der australischen Metropole ist anders. Und auf jeden Fall sehenswert. Vom 17. Februar bis zum 5. März 2023 findet zum ersten Mal in einer Stadt der südlichen Hemisphäre das Festival World-Pride statt. Neben dem Funkeln der Sydney WorldPride-Parade, Partys, Veranstaltungen und vielem mehr wartet die unglaubliche Hafenstadt darauf, erkundet zu werden. Jedes der Viertel Sydneys hat seine eigene Persönlichkeit, die es zu entdecken gilt. Die folgenden vier dürfen Sie sich auf keinen Fall entgehen lassen.

Sydney CBD. Der Sydney Business District, in dem einige der größten Veranstaltungen der Sydney World-Pride stattfinden, ist auch das Herz von Sydneys führenden Theater-, Tanz-und Kunstproduktionen sowie des gehobenen Nachtlebens. Mit berühmten Ensembles wie dem Bangarra Dance Theatre, Bell Shakespeare, Opera Australia, etc. sind die innovativen, kulturfördernden Werke im Inneren des Sydney Opera House ebenso beeindruckend wie die Segel selbst.

Darlinghurst & Umgebung. Sydneys Osten hat keine Angst vor experimentellen Menüs, kühnem Dekor und - im Fall der Weinbar Poly in Surry Hills -vor cleveren Snacks. Als das LGBTQIA+-Zentrum von Sydney ist hier die Oxford Street ein unverzichtbarer Stopp während einer WorldPride-Pilgerreise.

Bondi. Bondi Beach isteiner der berühmtesten Strände Australiens und einer der bekanntesten Surfspots. Nach dem Schwimmen ist es an der Zeit, den Bondi to Coogee Coastal Walk in Angriff zu nehmen, einen 6 Kilometer langen Spaziergang entlang der Klippen, des Waverley-Friedhofs und zahlreicher Strände und Badestellen wie der felsigen Küste von Gordon's Bay. Und alle, die gerne kunsthandwerkliche Dinge kaufen, sollten auf den Bondi Markets jeden Sonntag von 10 bis 16 Uhr einheimische Designer, Juweliere, Künstler und Trödelhändler entdecken.

Übernachtungstipp: Das einheimische Boutique-Hotel QT ist am Bond Beach besonders lässig.

Newtown & Umgebung. Newtown ist bekannt für seine besondere Vielfalt, sei es die Dichte an Restaurants aus aller Welt, ausgefallene Schnickschnackläden oder seine einzigartigen gastronomischen Erlebnisse. Ante ist ein perfektes Beispiel dafür, eine Sake-und Vinyl-Bar mit mehr als 60 Sorten des japanischen Reisweins und 2.500 Schallplatten im Angebot.

Das Imperial in Erskineville, das durch die Eröffnungsszenen von Priscilla, Königin der Wüste unsterblich wurde, zollt dem Kultfilm mit seinen Drag 'N' Dine Shows im Priscilla Bistro Tribut. Keine Reise nach Sydney ist vollständig, ohne einen Blick auf die unzähligen Vintage-Läden in der King Street und der Enmore Road zu werfen. Tipp: Genießen Sie den DIY-Spirit von Newtown bei einer Street Art &Food Tour mit Local Sauce.