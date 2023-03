× Die schönsten Wellness Oasen im Orient

Der Orient steht für die exklusivsten Treatments der Welt. Und in nachstehenden Top-Resorts von Ägypten bis Abu Dhabi ist Entspannung garantiert …

Refugien

The Chedi - El Gouna/Ägypten

Ausgleich und Wohlfühl-Urlaub finden Hotelgäste in Ägypten, und zwar im wunderschönen The Chedi El Gouna. Ein passioniertes Team schafft eine Oase der Ruhe für Körper und Geist durch authentische orientalische Therapien und Behandlungen. Zur Ausstattung des Wellnessbereichs zählen zudem zwei traditionelle Hamams.

Auf einem Hügel erbaut, bietet das The Chedi El Gouna einen eindrucksvollen Blick auf die Küstenlandschaft. Zwei Pools sorgen für Erfrischung, zudem gibt’s eine natürliche Bucht mit Privatstrand und ein Spa mit zwei Hamams. Ab 294 Euro. chedielgouna.com

Six Senses Zighy Bay Resort - Dibba/Oman

Ein traumhaftes Hideaway ist auch das Six Senses Zighy Bay in Omans Musandam mit ausgezeichnetem Wellnessbereich und Jungle Gym. Dieses 5*-Resort liegt zwischen den Bergen und einem 1,6 km langen ­eigenen Strand an der Zighy Bay. Hier finden sich eigene Pools und das Six Senses Spa, ein umfassendes Spa- und Wellnesscenter sowie marokkanische Hamams. Übernachtung in der Villa mit eigenem Pool inkl. Frühstück ca. 1.467 Euro. www.sixsenses.com

Alila Jabal Akhdar Resort - Al Khutaym/Oman

Im Alilka Jabal Akhdar Resort ­relaxt man inmitten des Hadschar-­Gebirges auf 2.000 m Seehöhe. Das imposante Hotel liegt inmitten des Hadschar-Gebirges. Im Spa-Bereich mit Indoor Plunge Pool kann man sich in inspirierender Atmosphäre verwöhnen lassen. Sportbegeisterten steht zudem ein modern ausgestattetes Fitnessstudio und ein Pool mit Blick auf die Felsenlandschaft zur Verfügung. Zimmer ca. 373 Euro. alilahotels.com

Raffles The Palm - Dubai/ Palm Jumeirah

Wellness auf 3.000 m2 und insgesamt 23 Behandlungsräume finden sich im Raffles The Palm Dubai. Das Raffles the Palm Dubai liegt auf 100.000 Quadratmetern auf dem West Crescent der Palm Jumeirah. Als Erholungsfaktor steht das Cinq Mondes Spa zur Verfügung, ein 3.000 Quadratmeter großer Wellness­bereich unter dem Label der preisgekrönten Pariser Marke – mit 23 Behandlungsräumen. Zimmer ab ca. 414 Euro. www.rafflesthepalmdubai.com

The St. Regis Saadiyat Island - Abu Dhabi

In Abu Dhabi lockt das The St. Regis Saadiyat Island Resort mit einem luxuriösen Spa und Golfplatz direkt am Meer. Perfekt, um Wellness- und Badeurlaub zu kombinieren! Ein luxuriöses Spa und ein Golfplatz direkt am Meer locken im The St. Regis/Saadiyat Island Resort. Im Iridium Spa finden sich 12 Anwendungszimmer, ein 25 Meter langer Innenpool und herrliche Beautytreatments. Zimmer ca. 505 Euro. www.marriott.de