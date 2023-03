× Ostern in der Ferne

Destinationen von Mallorca bis El Gouna. Egal, ob man einfach nur in die Sonne möchte oder das Osterfest in all seiner religiösen Bedeutung erleben möchte: Diese Ziele bieten sich 2023 an!

Eigentlich ist Ostern das wichtigste Fest des Christentums, auch wenn es hierzulande regelmäßig von Weihnachten in den Schatten gestellt wird. Andernorts freilich begegnet man den Osterfeiertagen mit mehr Glauben und Traditionen. Es kann durchaus bereichernd sein, die Festivitäten in einem anderen Land zu erleben. Oder ist Ihnen einfach nur nach einer Woche samt Sonne, Strand und Sightseeing? Auch dann haben wir da was für Sie!

Mallorca/Spanien

Auf der Balearen-Insel ist die Osterwoche, die sogenannte „Semana Santa“ eine der wichtigsten Wochen des Jahres. Sie beginnt mit Gottesdiensten am Palmsonntag und endet am Ostersonntag mit einem Brunch unter freiem Himmel. Dazwischen dürfen sich Reisende auf prächtige Prozessionen und Inszenierungen freuen. In der Hauptstadt findet beispielsweise am Gründonnerstag die sogenannte „Blutprozession“ statt. Dabei ziehen seit dem 16. Jahrhundert vermummte Gestalten mit Kapuzen und brennenden Kerzen durch die engen Gässchen der Altstadt. Die Protagonisten gehören einer von über 50 Brudderschaften auf der Insel an.

Am Karfreitag gibt es am Gipfel des Kalvarienbergs in Pollença ein Spektakel, das seinesgleichen sucht. Am Berg errichtet man nämlich ein Holzkreuz, den Weg dahin säumen 365 Öllampen. Nach Einbruch der Dunkelheit tragen „Soldaten“ die Christusstatue hinunter zur Kirche. Ein mystisches Schauspiel!

Sizilien/Italien

Klar, eigentlich wäre ja Rom als das Reiseziel schlechthin für Ostern prädestiniert. Allerdings gibt es auch kaum einen Zeitpunkt, an dem die Stadt voller ist. Unser Tipp: Ausweichen auf Sizilien. Hier erlebt man ebenso stimmungsvolle Veranstaltungen und Traditionen. Einer der berühmtesten Orte dafür ist Enna im sizilianischen Hinterland. Die Prozessionen und Feierlichkeiten wurden ins UNESCO-Kulturerbe aufgenommen. Den Höhepunkt der Karwoche markiert die „Processione degli incappucciati“, die „Kapuzenprozession“. 2.500 Teilnehmende in Kapuzengewändern ziehen dann durch die Stadt.

Hervorragende Pasta, das „Tal der Götter“, zauberhafte Städte und herrliche Temperaturen von bis zu 20 Grad erfreuen aber auch Nicht-Gläubige an Ostern.

El Gouna/Ägypten

Das Traumziel am Roten Meer ist nicht nur besonders schnell und praktisch erreichbar, es punktet zudem mit fast 30 Grad Ende April. Das Ferienparadies eignet sich hervorragend für Sportler, Erholungssuchende, Familien, Freunde und Singles – kurz: für alle.

Besonders beliebt ist die Destination bei Tauchern, die rund um El Gouna im Roten Meer ihr blaues oder eher buntes Wunder erleben.

Erholungssuchende begeben sich in die „Casa Cook“ und genießen dort Infinity-Pool, Treatments und Entspannung pur. Und wer sich lieber den kulinarischen Genüssen hingeben möchte, der ist im Restaurant „Marina Steakhouse“ bestens aufgehoben. Aktive können zudem den 18-Loch-Golfplatz nutzen, Kitesurfen gehen oder am Pferderücken den Strand entlangreiten.

Dubai/VAE

Von Ostern ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten selbstverständlich keine Spur. Dafür gibt es umso mehr Sonne und die letzten Wochen mit sehr warmen, aber immer noch erträglichen Temperaturen. Dubai ist überaus vielfältig, sodass Kulinarik-Fans (Tipp: das 25hours Hotel hat ein Wirtshaus namens ERNST im Wüstenstaat eröffnet!) ebenso auf ihre Kosten kommen, wie jene Reisende, die sich der Kultur hingeben möchten. Und Badeurlaub? Das Reich der Superlative punktet mit 25 Grad warmem Wasser. Auch diesem Vorhaben steht also nichts im Wege. Der Wüstenstaat lockt zudem mit Basaren, riesigen Einkaufszentren und überaus luxuriösen Unterkünften. Übrigens fiel vor kurzem die Alkoholsteuer in Dubai. Das Gläschen zum Anstoßen sollte daher auch günstiger sein als früher.

Marrakesch/Marokko

Wer sich nach wohliger Wärme sehnt, die Sightseeing nicht zur schweißtreibenden Angelegenheit macht, ist im Wüstenstaat Marokko richtig. Hier locken Temperaturen von etwas über 20 Grad in die Souks mit ihrem 1001-Nacht-Feeling und betörenden Gerüchen. Außerdem kann man ziemlich viel Action erleben, zum Beispiel beim Sanddünen-Surfen oder bei abenteuerlichen Offroad-Touren durch die sandigen Weiten.

Als Ausflugsziel bietet sich die blaue Stadt Chefchaouen an, auch Wanderungen durch das Atlasgebirge sind im April eine abwechslungsreiche Angelegenheit. Am besten, man mietet sich in einem der Riad Hotels in der Altstadt ein und fühlt sich ein wenig royal. Und in kulinarischer Hinsicht sollte man unbedingt in der Tagine Zubereitetes ausprobieren.