Die Skigebiete der Wiener Alpen bieten eine überraschende Vielfalt. Von der Erlebnisalm Mönichkirchen bis zum Hirschenkogel am Semmering – in der Wiener Bergwelt finden sich großartige Pisten, perfekte Übungsgelände und traumhafte Hütten mit Panorama.

Von der Erlebnisalm Mönichkirchen über das Familienskiland von St. Corona am Wechsel bis zum Hirschenkogel am Semmering und Puchis Welt in Puchberg am Schneeberg: Auch Skifahren rund um Wien ist ein Hit. Nachstehend die besten Skigebiete ...

Erlebnisalm Mönichkirchen. Gemütlicher Anfängerhang oder schwarze FIS-Abfahrt? Von blau bis schwarz reichen die 13,5 Pistenkilometer, erschlossen mit 3 Sesselliften und einem Schlepplift. Rennfreudige sausen auf der Skimovie-Strecke bergab. Regionale Schmankerl offerieren die urigen Hütten.

Neu: Erstmals werden in der Wintersaison 2022/23 im Skigebiet Erlebnisalm Mönichkirchen flexible Preise bei Tages- und Mehrtagesskitickets geboten. Das Prinzip ist einfach: Je früher online gebucht wird, desto günstiger sind die Skitickets. Neu ist auch das Skiservice mit Infrarot, eingebettet in den Shop mit Ski- und Snowboardverleih an der Talstation.

www.erlebnisalm.com

Familienskiland St. Corona am Wechsel. Niederösterreichs größtes Familienskiland in St. Corona am Wechsel ist ideal, um Skifahren und Snowboarden zu lernen. Die Kleinen ziehen im Zauberteppichland spielerisch-vergnügt ihre ersten Schwünge im Schnee. Für angehende Snowboarder ist zudem der „Burton Riglet Park“ das perfekte Übungsgelände. Wer möchte, saust auf der Rodel bergab – in den Ferien und an Wochenenden auch bei Flutlicht. Zum Aufwärmen und Stärken bietet sich die zentral gelegene Wexl-Lounge an. Tickets können online erworben werden.

Neu in dieser Saison: Bis zu 3 Kinder können in der Pistenraupe mitfahren, jeweils Freitag und Samstag und in den Ferien, wenn Nachtbetrieb ist. Dieser einzigartige Spaß ist mit gültigem Lift-Ticket sogar kostenfrei! wexlarena.at

Semmering Hirschenkogel. Der Hirschenkogel ist der Skiberg in den Wiener Alpen. Der „Zauberberg“ ist ideal für einen Tagesausflug und dank sechs Nachtpisten mit Flutlicht auch nach der Arbeit. Sportliche Skifahrer carven auf der Weltcup-Piste. Top ist auch die beleuchtete Erlebnis-Rodelbahn von der Bergstation zur Passhöhe. Tickets können online gekauft werden. Tipp: Es empfiehlt sich die öffentliche Anreise per Bahn auf den Semmering und von dort per „Zauberberg-Shuttle“ kostenfrei zur Talstation auf der Passhöhe. Näheres dazu auf der Website der Gemeinde Semmering. semmering.com

Puchis Welt in Puchberg am Schneeberg. Am Horizont grüßt der Schneeberg, Niederösterreichs höchster Berg. Zu seinen Füßen kurven die Kleinen auf der „Wunderwiese“, ausgestattet mit Zauberteppichen und Kinderlift. Die Größeren schwingen über die 3,8 Kilometer lange Piste neben dem Schlepplift. Könner versuchen sich entlang der Sesselbahn im Naturschnee. Zum Aufwärmen geht’s in die „Wiesenhütte“ oder ins „Lahning-Inn“. www.puchis-welt.at

Schneeschuhberg Raxalpe. Acht Minuten Raxseilbahn-Fahrt: Schon sind Bewegungsfreudige in schneereicher Höhe. Die Tickets können online gekauft werden. Besonders genussvoll ist es, die ruhige Winterwelt des Hochplateaus auf Schneeschuhen zu erkunden. Leihausrüstung gibt’s bei der Bergstation. Empfehlenswert und einfach ist die öffentliche Anreise per Bahn nach Payerbach-Reichenau und von dort per Bus nach Hirschwang zur Talstation.

Bergerlebnis-Tipp: Von 5.– 6. März lässt sich im Rahmen des Angebots Haubenkoch trifft Hüttenwirt eine Schneeschuh-Wanderung mit einem Hauben-Menü am Raxalm-Berggasthof und einer Übernachtung verbinden.

www.raxalpe.com