Ob golfen in der Wüste, abtauchen im Zelthotel oder die spektakulärsten Drehorte von „Star Wars“ entdecken. In Tunesien finden Abenteurer eine Vielzahl an Möglichkeiten, den Strandurlaub mit spannenden Ausflügen ins Landesinnere zu kombinieren.

Heuer findet in Tunesien zum ersten Mal eine Golf-Experience mit einem deutschsprachigen Golf-Pro in der Wüste statt. Nabil Gharbi widmet sich neben seinem Beruf als Profi-Golfer auch nachhaltigen Tourismus-Projekten in Tunesien. Die meisten Golfplätze liegen an der Mittelmeerküste und sind durch Bewässerung mit Wasserrecycling ganzjährig bespielbar. „Ganz ohne Bewässerung kommt ein Parcours inmitten der Dünen aus, und die Stille der Wüste fördert die Konzentration“, argumentiert Nabil für sein Projekt „Golf Experience“ in der Sahara. Ideale Bedingungen für Anfänger zum Schnuppern, und eine Herausforderung für gute Spieler und Bunker-Spezialisten!

Glamping in den Sanddünen

© @fvatunesien ×

Schauplatz ist das Camp Mars inmitten der Sanddünen des östlichen Großen Erg (Sandmeer) am Fuße des Tafelbergs Timbaine, knapp zwei Stunden offroad von der Oasenstadt Douz entfernt. Seit über zehn Jahren hat sich das Camp Mars, als beste „Glamping – Location“ im Süden Tunesiens einen Namen gemacht. Individualreisende, Extremsportler, Rallyeteilnehmer und Trekking-Gruppen beleben in der Hauptreisezeit von Anfang Oktober bis Ende März das Camp Mars. Am Wochenende sind fast alle Luxus-Zelte ausgebucht, aber montags wird es dann meistens wieder still. Wenn der letzte Jeep abgefahren ist und die Glut vom abendlichen Lagerfeuer langsam erkaltet, hört man plötzlich das Summen einer Fliege. Weit und breit Sand und Himmel. Kein Programm, keine Termine und kein Handy- Empfang. Zeit für sich und eine besondere Gelegenheit zur Einkehr. Meditation ohne Anleitung, Yoga auf Wunsch. Im Restaurant-Zelt liegen bunte Teppiche und Pölster bereit, auf denen es sich gut warten lässt auf die nächste köstliche Mahlzeit: Lammragout, Couscous mit getrockneten Früchten, Huhn Eintopf nach Berberart und frisches Fladenbrot mit Olivenöl und Datteln.

© @fvatunesien ×

Auf den Spuren von Indiana Jones & Luke Skywalker

Ein Road-Book für die zukünftige „Route Cinématrographique“ soll schon bald alle Kinofans mit fantasievollen Reise-Routen zu außergewöhnlichen Schauplätzen im Landesinneren von Tunesien führen. Der « Ciné Trip Tunisia » wird zu 12 Drehorten in 9 verschiedenen Regionen von gleich Kultfilmen führen: Indiana Jones, Der englische Patient, Star Wars & Monty Python.

Im südlichen Dahargebirge, der Region der Ksour, bietet sich die Architektur der Speicherburgen und Festungsanlagen der Berber als natürliche Filmkulisse an. So diente das Ksar Hadada und das Ksar Ouled Soltane, 20 Kilometer südlich von Tataouine, als Sklavenviertel der Stadt Mos Espa in der Star Wars Episode „Die dunkle Bedrohung“. Die Bienenwabenartige Festung am Ortsrand zählt heute noch zu den eindrucksvollsten Wüstenschlössern Tunesiens.