× Der Super-Sport-Februar auf Sky

Champions League, Premier League, Bundesliga, Spitzentennis und vieles mehr erwartet Sportfans in Österreich vor den TV-Geräten - mit dem Sky Super-Sport-Februar.

Sky läutet in den kommenden Tagen den Super-Sport-Februar ein, in dem ein Highlight das nächste jagt. Der Restart der ADMIRAL Bundesliga am Freitag eröffnet die packenden Sportwochen bei Sky Sport Austria.

Die ADMIRAL Bundesliga ist zurück

Die heimische Liga kehrt am 10. Februar aus der Winterpause zurück. Mit dem brisanten Verfolgerduell am Freitagabend zwischen dem SK Sturm und dem SK Rapid beginnt die heiße Phase des Grunddurchgangs. Wer darf in der Meisterguppe vom Titel träumen und welche sechs Teams müssen in der Qualifikationsgruppe um den Abstieg bangen? Alle Spiele der ADMIRAL Bundesliga gibt es nur bei Sky Sport Austria live und im Sport24-Liveticker.

Hammerduelle in der UEFA Champions League

Die Auslosung der UEFA Champions League Achtelfinal-Duelle bietet Hits en masse. Besonderes Highlights sind das Aufeinandertreffen von Paris St. Germain und dem FC Bayern München (14. Februar), sowie eine Woche darauf das Hinspiel zwischen Jürgen Klopps Liverpool und UEFA Champions League Rekordsieger Real Madrid (21. Februar). Fußball-Fans sehen bei Sky Sport Austria alle Spiele der UEFA Champions League live.

Alle Wege führen nach Rom - auch für die Bullen

Im UEFA Europa League K.o.-Playoff muss Salzburg ins Duell mit Starcoach Jose Mourinho und der AS Roma. Kann sich der österreichische Serienmeister in den zwei Spielen am 16. Februar und eine Woche später am 23. Februar gegen den italienischen Hauptstadtverein durchsetzen? Auch alle weiteren K.o.-Play-Off-Spiele der UEFA Europa League wie der Hit Barcelona gegen Manchester United mit Neuzugang Marcel Sabitzer, sowie alle Spiele des UEFA Europa Conference League K.o.-Play-Offs sind nur bei Sky live zu sehen.

Titelkampf in der Premier League

Erstmals seit 2004 hat der FC Arsenal die große Chance den Premier League Titel zu holen. Entscheidend für den möglichen Erfolg sind die kommenden Wochen, denn Mikel Artetas Mannschaft empfängt u.a. am 15. Februar mit Erling Haaland und Co. den wohl heißesten Konkurrenten im Meisterrennen Manchester City. Die englische Premier League überträgt Sky live.

Deutsche Bundesliga spannend wie selten zuvor

Der FC Bayern München schwächelt und somit ist das Titelrennen in der Deutschen Bundesliga offen wie selten zuvor. Gerade einmal fünf Punkte trennen den aktuellen Sechsten, Oliver Glasners Eintracht Frankfurt, von den in Führung liegenden Münchnern. Sky überträgt jeden Super Samstag der Deutschen Bundesliga live. U.a. trifft am 11. Februar RB Leipzig mit Konrad Laimer und Xaver Schlager im Verfolgerduell auf Union Berlin mit Kapitän Christopher Trimmel, sowie am 18. Februar der derzeitige Tabellenführer FC Bayern auswärts auf Mönchengladbach.

Dominic Thiems Südamerika-Tour

Drei Turniere in drei Wochen - Dominic Thiem will bei den Sandplatzturnieren in Buenos Aires (ab 13. Februar), Rio de Janeiro (ab 20. Februar) und Santiago de Chile (ab 27. Februar) zu alter Stärke finden.

Alle Auftritte des österreichischen Tennis-Stars bei den beiden ATP 250 Turnieren in Argentinien und Chile und dem ATP 500 Turnier in Brasilien übeträgt Sky Sport Austria live.