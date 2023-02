David Alaba fällt bei Real Madrid auch für das anstehende Liga-Spiel gegen Valencia aus.

Dem Verteidiger "fehlt noch ein bisschen", meinte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Heimspiel am Donnerstag. Alaba könnte demnach am Sonntag gegen Mallorca oder in der kommenden Woche im Rahmen der Club-WM wieder zur Verfügung stehen. Österreichs Fußball-Star plagt sich seit Wochen mit einer Wadenverletzung herum. Gegen Valenica wäre sein Comeback geplant gewesen.