× Braunöder triumphiert bei oe24-Wahl

Die Austria ist bei der oe24-Fußballerwahl der große Triumphator.

Die Würfel sind gefallen und die Sieger der oe24-Fußballerwahl stehen fest – die Austria ist der große Abräumer. In sieben von neun Kategorien stehen die Veilchen ganz an der Spitze. Angefangen beim Spieler des Jahres: Matthias Braunöder! Der 20-Jährige setzte sich vor Guido Burgstaller (Rapid) und David Alaba (Real Madrid) durch. „Es freut mich, dass so viele Fans für mich abgestimmt haben und ich so eine Auszeichnung bekomme – das macht mich stolz. Es zeigt auch, wie wir als Austria und auch ich persönlich im letzten Jahr vorangekommen sind“, sagt Braunöder, der sich auch im Mittelfeld-Voting durchsetzen konnte und sich für den Bundesliga-Auftakt viel vornimmt: „Für das Frühjahr wird es wichtig sein, dass wir gleich beginnen zu punkten, weil wir auf jeden Fall in der Meistergruppe dabei sein wollen.“ Nicht nur, dass die Austria auch zum Team des Jahres gewählt wurde, dürfen sich auch Christian Früchtl (Tor), Lukas Mühl (Abwehr) und Muharem Huskovic (Angriff) über persönliche Auszeichnungen freuen. Außerdem kürten die Fans Ex-Coach Manfred Schmid zum Sieger beim Trainer-Voting.

Adina Hamidovic ist Spielerin des Jahres

Bei der Spielerin des Jahres setzte sich schlussendlich Adina Hamidovic (St. Pölten) durch und Regional-Spieler des Jahres wurde Adrian Hajdari (Rapid II).